出公差打靶私藏空包彈調包實彈 警專生涉竊盜遭開除

圖為台北地檢署。 聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影 警察專科學校一名張姓學生，今年趁出公差打靶時偷8顆空彈殼私藏，下次再利用空彈殼掉包1顆實彈，被學校得知後開除學籍，還遭移送法辦。台北地檢署認定張男涉犯竊盜罪，考量坦承犯行且情節輕微，今依職權不起訴。

警專位於北市文山區。今年3月間，校方指派張姓男同學出公差打靶，他卻未依規定搜集打靶後的90手槍彈殼全數繳回，暗自私藏8顆空彈殼留在身邊，當學校再次派他出公差打靶時，拿出其中1顆空彈殼來掉包1顆實彈。

今年3月31日，學校得知後立即開除張男學籍，並依竊盜罪嫌移送法辦。據了解，張男到案坦承犯行，辯稱是好奇心驅使之下才會偷空彈殼再換成實彈。他已經學到教訓，準備大學入學考試。

檢察官調查後，認定張男的行為已涉犯竊盜罪，考量他坦承犯行，一時思慮不周而誤觸犯刑章，今依職權將他不起訴。