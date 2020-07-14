遭性侵犯強盜6000元 檳榔西施提辭職：不敢再上大夜班
53歲花蓮性侵犯歐力源為躲賭債，假釋中破壞電子腳鐐往北逃，強盜台北市一位檳榔西施財物，隔天在高雄落網。士林地院認為，此案完全沒有任何同情之處，依攜帶兇器強盜罪，判歐有期徒刑8年，可上訴。
歐力源今年3月3日凌晨2點多，在大同區環河北路一家檳榔攤，見邵姓檳榔西施一人顧店；他戴鴨舌帽、口罩及手套，持菜刀靠近邵，恐嚇「快拿錢出來」，得手6000元逃逸。
邵證稱，歐的刀子離她太近，害怕做任何舉動都會驚動歐，事後跟老闆反映要辭職，這件事造成她上大夜班恐懼。
歐坦承在外積欠10多萬元的賭債才犯案；他的辯護律師說，歐犯後態度良好，請求法官寬恕。
法官認為，歐為躲債破壞電子腳鐐逃亡，又攜帶凶器強盜他人財物，對社會治安產生重大危害，沒有任何同情之處，依攜帶兇器強盜罪判他有期徒刑8年。
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