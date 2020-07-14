影／男恐嚇砸車判5個月一定可易科罰金？檢：不一定

嘉義縣大林鎮簡姓男子不滿沈姓女鄰居檢舉他丟垃圾，持鐵棍毆傷環保局稽查員，並毀損沈女轎車，日前被依毀損、恐嚇等罪判5個月，可易科罰金。沈女認為判得太輕，向媒體投訴，法界人士認為2罪各判3個月，合併5個月並無不當，檢察官則表示，依法可審酌簡男行為，可不予以易科罰金。

嘉義縣大林鎮沈姓女子，去年檢舉37歲簡男亂丟垃圾，環保局人員稽時，簡竟拿鐵棍攻擊，還砸毀沈女轎車嗆聲「和妳輸贏到底！」縣府也立即提告，強調公權力絕不容挑釁。

簡男日前被依毀損、恐嚇等罪各被判刑3個月，合併執行5個月，可易科罰金。沈女向媒體投訴此案「判得離譜」，希望透過媒讓司法還被害者公道。

嘉義地檢署發言人、主任檢察官蔡英俊表示，簡姓被告被法院判刑5個月，等到案件確定、卷送到執行科後，執行檢察官會依照刑法第41條第1項規定，審酌他是否有難收矯治之效，或難以維持法秩序兩規定要件，同時也會審酌簡男犯案動機，及過去是否有涉犯相關案件，可不准他易科罰金。