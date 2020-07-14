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影／男恐嚇砸車判5個月一定可易科罰金？檢：不一定
嘉義縣大林鎮簡姓男子不滿沈姓女鄰居檢舉他丟垃圾，持鐵棍毆傷環保局稽查員，並毀損沈女轎車，日前被依毀損、恐嚇等罪判5個月，可易科罰金。沈女認為判得太輕，向媒體投訴，法界人士認為2罪各判3個月，合併5個月並無不當，檢察官則表示，依法可審酌簡男行為，可不予以易科罰金。
嘉義縣大林鎮沈姓女子，去年檢舉37歲簡男亂丟垃圾，環保局人員稽時，簡竟拿鐵棍攻擊，還砸毀沈女轎車嗆聲「和妳輸贏到底！」縣府也立即提告，強調公權力絕不容挑釁。
簡男日前被依毀損、恐嚇等罪各被判刑3個月，合併執行5個月，可易科罰金。沈女向媒體投訴此案「判得離譜」，希望透過媒讓司法還被害者公道。
嘉義地檢署發言人、主任檢察官蔡英俊表示，簡姓被告被法院判刑5個月，等到案件確定、卷送到執行科後，執行檢察官會依照刑法第41條第1項規定，審酌他是否有難收矯治之效，或難以維持法秩序兩規定要件，同時也會審酌簡男犯案動機，及過去是否有涉犯相關案件，可不准他易科罰金。
法界人士說明，許多涉案被告在同一次犯案過程，可能涉及多項刑責，例如本案吵架毀損又恐嚇；或毒販10分鐘間先後販毒給不同二人，嫌犯被逮捕送審，1罪判6年丶2罪判12年，法官審酌2次犯罪時間相近、犯罪情節，合併時就會減少執行期，避免因涉犯輕罪所判處刑責比重罪還重。
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