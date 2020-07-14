影／檢察官黃嘉生破獲山老鼠集團 獲頒林業保育有功獎

台中地檢署檢察官黃嘉生，兩年前破獲兩夥山老鼠集團，逮獲盜採成員20餘人，查扣紅檜、扁柏、牛樟等珍貴林木3000餘公斤，最近榮獲行政院農委會「109年度林業及自然保育有功」獎，本月11日由農委會副主委黃金城在林務局國際會議廳頒獎。

林業及自然保育有功人士旨在表揚致力於台灣國土與森林生態系保育、貢獻卓著的人士。檢察官黃嘉生畢業於政治大學，司法官44期結業，於2018年底偵辦中部地區最大的本國人勾結移工組成的山老鼠集團，盜伐山區珍貴林木，經檢察官陸續起訴20餘人，經法官重判有期徒刑3至4年。

黃嘉生偵查盜伐者所涉違反森林法案件，主動指揮警方追查幕後山老鼠集團成員，與林政機關合作蒐集盜伐成員，歸納、圈定位置以遠端監控蒐證通聯分析，找出關聯證據查得數個盜伐集團，將幕後金主、盜伐、接應、收贓等共犯一網打盡。