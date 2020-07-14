聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／檢察官黃嘉生破獲山老鼠集團 獲頒林業保育有功獎
台中地檢署檢察官黃嘉生，兩年前破獲兩夥山老鼠集團，逮獲盜採成員20餘人，查扣紅檜、扁柏、牛樟等珍貴林木3000餘公斤，最近榮獲行政院農委會「109年度林業及自然保育有功」獎，本月11日由農委會副主委黃金城在林務局國際會議廳頒獎。
林業及自然保育有功人士旨在表揚致力於台灣國土與森林生態系保育、貢獻卓著的人士。檢察官黃嘉生畢業於政治大學，司法官44期結業，於2018年底偵辦中部地區最大的本國人勾結移工組成的山老鼠集團，盜伐山區珍貴林木，經檢察官陸續起訴20餘人，經法官重判有期徒刑3至4年。
黃嘉生偵查盜伐者所涉違反森林法案件，主動指揮警方追查幕後山老鼠集團成員，與林政機關合作蒐集盜伐成員，歸納、圈定位置以遠端監控蒐證通聯分析，找出關聯證據查得數個盜伐集團，將幕後金主、盜伐、接應、收贓等共犯一網打盡。
檢察官黃嘉生清查出這兩夥盜採集團在中部新竹觀霧、台中梨山、南投杉林溪的15件盜採犯行，集團成員並經法院重重判刑及併科上億元罰金，而獲頒林業及自然保育有功人士。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言