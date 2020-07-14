「就是愛你」偷拍女同學浴照 他哀怨賠太大又上訴

簡姓男大生愛慕女同學，兩人碰巧分租到同一租屋處，他一時色慾薰心，躲在浴室走廊偷拍女同學隱私浴照，握照片勒索女方，索求「幾張照片就好」，嚴重侵害女同學隱私，橋頭簡易庭判他應賠女方20萬元；沒想到簡又上訴，打苦情牌聲稱自己要付學貸、事發後被女同學列「拒絕往來戶」致身心受創，只能賠償2萬元，上訴仍遭駁回確定。

判決指出，簡姓男大生2016年間趁心儀的女同學沐浴時，偷偷躲在浴室走廊偷拍她沐浴姿態，忍了兩年才傳訊息給女方，亮出當年偷拍的私密出浴照。女方為之一驚，頻頻質問「所以你想怎樣」、「說出你的來歷」，簡卻只故作玄虛地說，「放心，你不知道我是誰的」，還大膽開出「交換條件」，表示「幾張妳的照片就好，就這麼簡單」。

女方不妥協地再逼問「給我理由」，簡卻只說「沒有其他理由，就是愛妳」；甚至在女方不予回應時，簡還咄咄相逼「不接受？封鎖我了嗎？不回應就是不接受囉？」語帶脅迫地說，「我還有很多，放心」。女方不堪其擾報警，才沒讓簡勒索成功。

女方怒告簡男妨害秘密罪外，另求償50萬元。橋頭地院依竊錄非公開活動及身體隱私部位、強制未遂等罪，判他應執行拘役60日，得易科罰金6萬元確定；橋頭簡易庭則判他應賠償受害女子20萬元。

然而，簡男不服賠償金額太高，上訴主張賠償金不該超過2萬元。他強辯說，自己欠缺法律知識，因一時好奇才做這件事，自知有錯，事發後馬上刪除偷拍的影像，並沒有外傳；簡更打出悲情形象，聲稱這件事造成同學情誼破裂，雙方都身心俱疲，原本心儀的女同學因此拒絕往來，導致自己患上身心焦慮的心理疾病。

簡男話鋒一轉，又稱自己還在研究所就學中，收入僅有微薄的研究費支應日常所需，身負56萬多元學貸尚未償還完，現又須償還借貸支付刑事判決的罰鍰金額，衡量後認為，只能付2萬元做為道歉賠償金，原審判他應賠償女同學20萬元，顯然已超出經濟能力負擔範圍，上訴請求法官駁回超出的數額。

但受害女子反駁說，簡男行為時並無心理疾病，且他即將畢業，並非沒有能力償還。