快訊

監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「就是愛你」偷拍女同學浴照 他哀怨賠太大又上訴

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

簡姓男大生愛慕女同學，兩人碰巧分租到同一租屋處，他一時色慾薰心，躲在浴室走廊偷拍女同學隱私浴照，握照片勒索女方，索求「幾張照片就好」，嚴重侵害女同學隱私，橋頭簡易庭判他應賠女方20萬元；沒想到簡又上訴，打苦情牌聲稱自己要付學貸、事發後被女同學列「拒絕往來戶」致身心受創，只能賠償2萬元，上訴仍遭駁回確定。

判決指出，簡姓男大生2016年間趁心儀的女同學沐浴時，偷偷躲在浴室走廊偷拍她沐浴姿態，忍了兩年才傳訊息給女方，亮出當年偷拍的私密出浴照。女方為之一驚，頻頻質問「所以你想怎樣」、「說出你的來歷」，簡卻只故作玄虛地說，「放心，你不知道我是誰的」，還大膽開出「交換條件」，表示「幾張妳的照片就好，就這麼簡單」。

女方不妥協地再逼問「給我理由」，簡卻只說「沒有其他理由，就是愛妳」；甚至在女方不予回應時，簡還咄咄相逼「不接受？封鎖我了嗎？不回應就是不接受囉？」語帶脅迫地說，「我還有很多，放心」。女方不堪其擾報警，才沒讓簡勒索成功。

女方怒告簡男妨害秘密罪外，另求償50萬元。橋頭地院依竊錄非公開活動及身體隱私部位、強制未遂等罪，判他應執行拘役60日，得易科罰金6萬元確定；橋頭簡易庭則判他應賠償受害女子20萬元。

然而，簡男不服賠償金額太高，上訴主張賠償金不該超過2萬元。他強辯說，自己欠缺法律知識，因一時好奇才做這件事，自知有錯，事發後馬上刪除偷拍的影像，並沒有外傳；簡更打出悲情形象，聲稱這件事造成同學情誼破裂，雙方都身心俱疲，原本心儀的女同學因此拒絕往來，導致自己患上身心焦慮的心理疾病。

簡男話鋒一轉，又稱自己還在研究所就學中，收入僅有微薄的研究費支應日常所需，身負56萬多元學貸尚未償還完，現又須償還借貸支付刑事判決的罰鍰金額，衡量後認為，只能付2萬元做為道歉賠償金，原審判他應賠償女同學20萬元，顯然已超出經濟能力負擔範圍，上訴請求法官駁回超出的數額。

但受害女子反駁說，簡男行為時並無心理疾病，且他即將畢業，並非沒有能力償還。

橋頭地院審理，認為簡男行為確實可能造成一般女性心理壓力，考量刑事判決刑責也確定在案，判賠20萬元屬適當，駁回簡男上訴，全案確定。

簡姓男大生愛慕女同學，色慾薰心偷拍女同學隱私浴照勒索，橋頭地院判他應賠償20萬元確定。
簡姓男大生愛慕女同學，色慾薰心偷拍女同學隱私浴照勒索，橋頭地院判他應賠償20萬元確定。

偷拍 沐浴

延伸閱讀

雲林富商當街遭槍殺 槍手判處無期徒刑定讞

北市補習班狼師偷拍女高中生如廁9年 檢方命3萬元交保

北市補習班數學狼師偷拍女高中生上廁所 妻子錯愕失望

基隆男大生賣場偷拍裙底 女老師和解：原諒給他機會

相關新聞

誘使學生欠賭債再逼錄裸舞 嘉義不法集團14人遭捕

嘉義市的不法集團涉經營簽賭網站，誘使不少學生下注，無力償還便用暴力手段催討，控制受害人行動並痛毆，錄製裸體跳舞影片，還到...

影／檢察官黃嘉生破獲山老鼠集團 獲頒林業保育有功獎

台中地檢署檢察官黃嘉生，兩年前破獲兩夥山老鼠集團，逮獲盜採成員20餘人，查扣紅檜、扁柏、牛樟等珍貴林木3000餘公斤，最...

渣男不滿女友分手 傳裸照還恐嚇人吃官司

楊姓男子因不滿前女友分手，並要挽回感情，傳臉書訊息給女方，涉嫌嗆要以她裸照給她難堪，更把她裸照傳給前女友友人，前女友被嚇...

「就是愛你」偷拍女同學浴照 他哀怨賠太大又上訴

簡姓男大生愛慕女同學，兩人碰巧分租到同一租屋處，他一時色慾薰心，躲在浴室走廊偷拍女同學隱私浴照，握照片勒索女方，索求「幾...

新監獄行刑法明上路 司改會籲強化提供收容人法律諮詢

新監獄行刑法及羈押法於今年1月15日公布，將於明日施行。民間司改會等團體今上午在立法院開記者會，呼籲除須持續強化對收容人...

指館長有七項前科挨告 李天鐸否認誹謗

國安局退役上校李天鐸去年5月在臉書發文，內容指網紅「館長」陳之漢有毒品、槍砲及恐嚇等7項前科，結果被對方指控妨害名譽；新...

桃園性侵通緝犯在家拒捕 竟潑松香水企圖火燒警察

桃園李姓男子因妨害性自主等案遭通緝，3名警員到他家打算策動投案，李卻情緒失控從門縫朝警察手臂、地板潑松香水、香蕉水，還拿...

佯借廁所塞5千想買這一家票 宜蘭縣議員判3年2月

宜蘭縣議員林騰煌被控2018年參選時，到蘇澳林姓選民住處佯稱要「借廁所」，拿5千元現金請林打點妻子和子女支持，選民認為他...

麥寮五金超市老闆行刑式槍擊身亡 槍手判無期徒刑定讞

雲林縣麥寮鄉某五金超市丁姓負責人前年遭行刑式槍擊，右腿和頭部中彈身亡，槍手黃建豪一、二審依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回...

呱吉指控「街口支付」違法解雇挨告 獲不起訴

前立委余宛如、北市議員邱威傑（呱吉）接受陳情，去年4月間開記者會指控行動支付平台「街口支付」收購客誠科技（iPeen愛評...

台東酒駕男下坡用滑的 轎車引擎未發動法官判無罪

台東縣劉姓男子去年6月間開車未發動車輛於下坡路段滑行時，遇警方攔查，酒測值達每公升0.45毫克超標，警依公共危險罪嫌送辦...

國防部營區工程傳弊案 新北檢：請外界勿作無謂渲染

國防部營區改善計畫驚傳弊案！據《鏡周刊》報導，空軍作戰指揮部發包近30億元在台北公館打造新大樓，傳出得標廠商與下包商聯手...

熱門新聞

麗寶樂園斷軌停住 業者協助20人從高空走到地面

國道3關西段轎車失控撞護欄 翻滾車上1男1女拋飛命危

獨／因舞廳命案遭拔職 高市局長李永癸回應4個字

南市警局長遭拔官 黃偉哲：照此標準外縣市換好幾輪了

BMW與三菱相撞3人受傷 車頭全毀、安全氣囊爆開

屁孩KTV歡唱被警搜出毒品 竟囂張把副所長打到腦震盪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。