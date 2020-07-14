渣男不滿女友分手 傳裸照還恐嚇人吃官司

楊姓男子因不滿前女友分手，並要挽回感情，傳臉書訊息給女方，涉嫌嗆要以她裸照給她難堪，更把她裸照傳給前女友友人，前女友被嚇得報警法辦。楊在法院開庭時向前女友道歉並賠償達成和解，前女友才撤回其中偷拍告訴。楊涉傳訊恐嚇危害前女安全及散布女友裸照，台南地院恐嚇危害安全及散布竊錄他人非公開活動內容罪，判處拘役120天，得易科罰金、緩刑2年。

判決指出，楊和前女友分手後，楊於去年7月21日近中午，以手機傳送內容寫有「妳們兩個害死1個生命…他現在怨氣很深，妳們兩個要為所做的事付出代價」的電子郵件給她，使女方心生畏懼。去年8月25日下午，楊以手機臉書通訊軟體傳送寫有「我要讓妳難堪很簡單，我有妳的裸照」內容的訊息給前女友，讓女方擔心名節不保。

同年8月28日晚間9點多，楊再把他之前在前女友租屋處偷拍女方更衣的私密照片，偷拍部分，女方撤回告訴，法院不受理，加上寫有「繼續躲、準備公開」字句的內容，以臉書通訊軟體傳給前女友女性友人，友人處獲悉前男友的劣行、報請檢警查辦。