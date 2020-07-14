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新監獄行刑法明上路 司改會籲強化提供收容人法律諮詢

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

監獄行刑法及羈押法於今年1月15日公布，將於明日施行。民間司改會等團體今上午在立法院開記者會，呼籲除須持續強化對收容人法律諮詢提供，亦應對第一線實務工作者提供關於新法的教育訓練，保障收容人權益，同時也避免不必要的法律糾紛。

司改會表示，新法回應2017年間司法改革國是會議，以法治化及透明化為基本原則，跨出了監所改革的重要一步。因應法治化的要求，法務部及矯正署於公布至正式施行間的六個月密集開會，共計訂定32個授權辦法（含兩法施行細則），法規範密度大幅提高。

法律及授權辦法的大幅翻新，實務現場可能會出現一段時間的混亂及適應期。新法雖然強化收容人人權的保障，也明定申訴流程，但是收容人可能還是會遇到不同監所法律解釋不一、不清楚在新法的架構下自己有哪些權利和義務、不確定遇到什麼事適合申訴而什麼不適合等等的問題。

特別是，新法的救濟架構複雜，收容人甚至可能不清楚遇到什麼事要走哪個救濟管道。依新法，受刑人與監獄間的爭議是向監獄提起申訴，受刑人與矯正署間的爭議是向矯正署提起申訴，而有的事項例如外出、返家探視，依情形可能是監獄，也可能是矯正署決定。

受刑人對於不予許可假釋處分不服，則是向法務部提起復審。對於上述行政機關自我審查的決定不服，則是向行政法院提起訴訟。

至於羈押被告單純看守所或矯正署的處分或管理措施，同樣是提起申訴後向行政法院尋求救濟；但是有部分事項如施用戒具、固定保護或是禁見被告戒護外醫，因刑事訴訟法的規定而於羈押法中明定須經裁定羈押法院核准，後續的法院救濟是走刑事訴訟抗告相關規定。

也就是說，羈押法依事項性質，設計行政訴訟及刑事訴訟雙軌的法院救濟。救濟程序過度細分而容易讓人誤用。

因應新監獄行刑法及羈押法帶給監所的法治化，建立相應的法律諮詢配套十分重要。司改會為協助新法的上路，將擴大受理來自監所的法律諮詢，必要時並提供義務律師協助。由此一方面監督新法落實，一方面也檢視新法是否存在著漏洞，以為後續制度修繕。

而法扶各分會也有與各地矯正機關合作，提供法律諮詢、法扶收案等服務；並允許收容人以書面方式申請法律扶助，或是於法律扶助申請書上切結以符法扶無資力認定標準。

新監獄行刑法及羈押法於今年1月15日公布，將於明日施行。民間司改會等團體今上午在立法院開記者會。圖／司改會提供。
新監獄行刑法及羈押法於今年1月15日公布，將於明日施行。民間司改會等團體今上午在立法院開記者會。圖／司改會提供。

監獄 刑事訴訟 受刑人

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