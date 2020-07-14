桃園性侵通緝犯在家拒捕 竟潑松香水企圖火燒警察

桃園李姓男子因妨害性自主等案遭通緝，3名警員到他家打算策動投案，李卻情緒失控從門縫朝警察手臂、地板潑松香水、香蕉水，還拿打火機點燃，所幸警方閃躲沒被燒到，但周圍地面瞬間著火，桃院一審簡易庭依妨害公務判李5月徒刑，二審合議庭考量雙方和解，撤銷改判他3月，得易科。

檢方調查，李男（39歲）因妨害性自主、毀損等案件被桃園地院、桃園地檢通緝，龍潭分局邱姓、曾姓及劉姓3名警員去年9月23日到他住家前盤查，打算策動李男投案，但卻引起李男心生不滿，竟然從鐵門門縫朝警員的手臂、地板上潑灑松香水、香蕉水等易燃液體。

李甚至還拿打火機點燃地面，造成家門口周圍地板瞬間起火，打算以此抗拒就範，所幸警方立即往後退才未遭波及，經合力將火勢撲滅後當場將李逮捕，詢後依妨害公務罪嫌送辦；李也坦承不諱，另有警方秘錄器畫面，檢方依妨害公務將他向法院聲請簡易判決處刑。

桃院一審簡易庭認為，李男明知3名警員執行公務，仍潑灑松香水、香蕉水，更點燃地面起火造成警方人身安全威脅，嚴重影響公權力執行與社會秩序，對警員危害性甚巨，犯後未達成和解，依妨害公務罪判他有期徒刑5月，得易科罰金。

李男不服上訴，表示希望和警方和解，請求輕判；桃院二審合議庭考量，李開庭時和3名警員當庭道歉，答應各支付5000元並分期賠償，雙方並達成和解，邱姓警員也表示接受他道歉、3人都願意原諒。