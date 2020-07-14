麥寮五金超市老闆行刑式槍擊身亡 槍手判無期徒刑定讞

雲林縣麥寮鄉某五金超市丁姓負責人前年遭行刑式槍擊，右腿和頭部中彈身亡，槍手黃建豪一、二審依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

丁在地方政商關係良好，事業範圍廣闊，涉獵餐飲、砂石、五金賣場等，他2018年6月15日晚間和友人聚餐後，被埋伏屋外的黃建豪持槍射擊，他先被擊中右腿，反擊時卻被黃近距離射擊額頭，導致他腦損傷出血、中樞神經衰竭，送醫後身亡。

黃建豪槍殺丁後，分別和共犯藏匿犯案用的機車和槍枝，但警方事後組成專案小組，仍將黃等人追緝到案。黃到案後沒有供出指使者，僅稱請託丁合作被拒絕心生不滿，且他否認殺人犯意，僅稱是不小心扣板機擊中丁。

雲林地院一審依殺人等罪判黃建豪無期徒刑、褫奪公權終身，其餘共犯各判5月至7年不等徒刑；台南高分院二審認為，雖黃建豪供稱只是誤扣板機，沒有殺人故意，但黃建豪拿雙槍埋伏，第一把槍未能順利擊發，立即換槍抵住丁的頭部開槍，明顯有殺人犯意，二審仍判無期徒刑，褫奪公權終身。