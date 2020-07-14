呱吉指控「街口支付」違法解雇挨告 獲不起訴

前立委余宛如、北市議員邱威傑（呱吉）接受陳情，去年4月間開記者會指控行動支付平台「街口支付」收購客誠科技（iPeen愛評網）後，創辦人胡亦嘉違法解雇16名員工，挨告妨害名譽。台北地檢署認為勞工局認定街口違法，兩人所指皆有所本，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

「愛評網」於2006年成立，2018年間由大陸美團點評收購，成為全陸資公司，後來美團委託給客誠科技負責營運。去年3月27日，愛評網改由街口網絡股份有限公司百分之百出資收購，並指派胡亦嘉登記成為客誠公司負責人。

去年4月8日，余宛如、邱威傑與愛評網三位創辦人何吉弘、葉卉婷、葉卉卿在立法院開記者會，指控指控「街口支付」執行長胡亦嘉併購後，即以威脅、挑釁的方式解雇愛評網16位員工，片面終止雙方僱傭關係。

邱威傑指出，在未溝通說明下，胡寄了一封給員工的公開信，通知8位客誠主管職員工及所有外勤行銷業務員工：「因過分曠職，嚴重違反勞動契約，即日起(2019年4月1日) 立即開除免職，不予給付任何資遣費與三月份薪資。」同時指示剩下員工，必須在4月14日之前完成被開除業務同仁未執行之項目，揚言若未能完成，將予以開除免職。

胡亦嘉則發聲明，勞工的事要請勞動部、勞工局作出裁決判定，街口會依照相關單位的裁決去遵守，而對於立委來找舞台搏版面的行為，讓他感到相當不恥，立委聽取單方面的說詞就開記者會，會立即提告。