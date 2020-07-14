聽新聞
test
0:00 / 0:00
呱吉指控「街口支付」違法解雇挨告 獲不起訴
前立委余宛如、北市議員邱威傑（呱吉）接受陳情，去年4月間開記者會指控行動支付平台「街口支付」收購客誠科技（iPeen愛評網）後，創辦人胡亦嘉違法解雇16名員工，挨告妨害名譽。台北地檢署認為勞工局認定街口違法，兩人所指皆有所本，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
「愛評網」於2006年成立，2018年間由大陸美團點評收購，成為全陸資公司，後來美團委託給客誠科技負責營運。去年3月27日，愛評網改由街口網絡股份有限公司百分之百出資收購，並指派胡亦嘉登記成為客誠公司負責人。
去年4月8日，余宛如、邱威傑與愛評網三位創辦人何吉弘、葉卉婷、葉卉卿在立法院開記者會，指控指控「街口支付」執行長胡亦嘉併購後，即以威脅、挑釁的方式解雇愛評網16位員工，片面終止雙方僱傭關係。
邱威傑指出，在未溝通說明下，胡寄了一封給員工的公開信，通知8位客誠主管職員工及所有外勤行銷業務員工：「因過分曠職，嚴重違反勞動契約，即日起(2019年4月1日) 立即開除免職，不予給付任何資遣費與三月份薪資。」同時指示剩下員工，必須在4月14日之前完成被開除業務同仁未執行之項目，揚言若未能完成，將予以開除免職。
胡亦嘉則發聲明，勞工的事要請勞動部、勞工局作出裁決判定，街口會依照相關單位的裁決去遵守，而對於立委來找舞台搏版面的行為，讓他感到相當不恥，立委聽取單方面的說詞就開記者會，會立即提告。
檢方查出，創辦人、一級主管按一般公司規定根本不需打卡上、下班，遭收購後突然被以未打卡的理由解雇並不合理，且街口4月間解雇員工卻不發3月份薪資，已被勞工局認定違法，余女等人所指有查證且非憑空捏造，依罪。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言