快訊

洪水中的鄱陽湖之戰：中國搶救「長江中下游最後防線」？

13:30萬安演習！人車不管制 首發「空中威脅告警」簡訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

呱吉指控「街口支付」違法解雇挨告 獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

前立委余宛如、北市議員邱威傑（呱吉）接受陳情，去年4月間開記者會指控行動支付平台「街口支付」收購客誠科技（iPeen愛評網）後，創辦人胡亦嘉違法解雇16名員工，挨告妨害名譽。台北地檢署認為勞工局認定街口違法，兩人所指皆有所本，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

「愛評網」於2006年成立，2018年間由大陸美團點評收購，成為全陸資公司，後來美團委託給客誠科技負責營運。去年3月27日，愛評網改由街口網絡股份有限公司百分之百出資收購，並指派胡亦嘉登記成為客誠公司負責人。

去年4月8日，余宛如、邱威傑與愛評網三位創辦人何吉弘、葉卉婷、葉卉卿在立法院開記者會，指控指控「街口支付」執行長胡亦嘉併購後，即以威脅、挑釁的方式解雇愛評網16位員工，片面終止雙方僱傭關係。

邱威傑指出，在未溝通說明下，胡寄了一封給員工的公開信，通知8位客誠主管職員工及所有外勤行銷業務員工：「因過分曠職，嚴重違反勞動契約，即日起(2019年4月1日) 立即開除免職，不予給付任何資遣費與三月份薪資。」同時指示剩下員工，必須在4月14日之前完成被開除業務同仁未執行之項目，揚言若未能完成，將予以開除免職。

胡亦嘉則發聲明，勞工的事要請勞動部、勞工局作出裁決判定，街口會依照相關單位的裁決去遵守，而對於立委來找舞台搏版面的行為，讓他感到相當不恥，立委聽取單方面的說詞就開記者會，會立即提告。

檢方查出，創辦人、一級主管按一般公司規定根本不需打卡上、下班，遭收購後突然被以未打卡的理由解雇並不合理，且街口4月間解雇員工卻不發3月份薪資，已被勞工局認定違法，余女等人所指有查證且非憑空捏造，依罪。

街口支付執行長胡亦嘉今年初在出席街口金融科技「託付寶」產品發布會時介紹產品。本報資料照片
街口支付執行長胡亦嘉今年初在出席街口金融科技「託付寶」產品發布會時介紹產品。本報資料照片
前立委余宛如、北市議員邱威傑（呱吉）去年4月間開記者會指控行動支付平台「街口支付」收購客誠科技（iPeen愛評網）後，創辦人胡亦嘉違法解雇16名員工，挨告妨害名譽，檢方不起訴。圖／本報資料照。
前立委余宛如、北市議員邱威傑（呱吉）去年4月間開記者會指控行動支付平台「街口支付」收購客誠科技（iPeen愛評網）後，創辦人胡亦嘉違法解雇16名員工，挨告妨害名譽，檢方不起訴。圖／本報資料照。

邱威傑 勞工局 記者會

延伸閱讀

王世堅：大巨蛋是柯文哲魔術 布幕一揭開已接近完工

大巨蛋爭議延燒 呱吉無奈道「議員與市府的距離」

街口胡亦嘉：賈伯斯、馬雲在台灣都不能當金融業負責人

胡亦嘉指金融負責人限制太多 黃天牧：檢討放寬

相關新聞

呱吉指控「街口支付」違法解雇挨告 獲不起訴

前立委余宛如、北市議員邱威傑（呱吉）接受陳情，去年4月間開記者會指控行動支付平台「街口支付」收購客誠科技（iPeen愛評...

新監獄行刑法明上路 司改會籲強化提供收容人法律諮詢

新監獄行刑法及羈押法於今年1月15日公布，將於明日施行。民間司改會等團體今上午在立法院開記者會，呼籲除須持續強化對收容人...

指館長有七項前科挨告 李天鐸否認誹謗

國安局退役上校李天鐸去年5月在臉書發文，內容指網紅「館長」陳之漢有毒品、槍砲及恐嚇等7項前科，結果被對方指控妨害名譽；新...

桃園性侵通緝犯在家拒捕 竟潑松香水企圖火燒警察

桃園李姓男子因妨害性自主等案遭通緝，3名警員到他家打算策動投案，李卻情緒失控從門縫朝警察手臂、地板潑松香水、香蕉水，還拿...

佯借廁所塞5千想買這一家票 宜蘭縣議員判3年2月

宜蘭縣議員林騰煌被控2018年參選時，到蘇澳林姓選民住處佯稱要「借廁所」，拿5千元現金請林打點妻子和子女支持，選民認為他...

麥寮五金超市老闆行刑式槍擊身亡 槍手判無期徒刑定讞

雲林縣麥寮鄉某五金超市丁姓負責人前年遭行刑式槍擊，右腿和頭部中彈身亡，槍手黃建豪一、二審依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回...

台東酒駕男下坡用滑的 轎車引擎未發動法官判無罪

台東縣劉姓男子去年6月間開車未發動車輛於下坡路段滑行時，遇警方攔查，酒測值達每公升0.45毫克超標，警依公共危險罪嫌送辦...

國防部營區工程傳弊案 新北檢：請外界勿作無謂渲染

國防部營區改善計畫驚傳弊案！據《鏡周刊》報導，空軍作戰指揮部發包近30億元在台北公館打造新大樓，傳出得標廠商與下包商聯手...

他性侵女學生遭判無期 假釋中又強盜檳榔西施再判8年

53歲男子歐力源23年前開計程車性侵一名高職女學生，遭判無期徒刑定讞，2017年假釋出獄；他因積欠10多萬賭債，今年3月...

物流受委託運蛋送台鐵 疏未冷藏致蛋敗壞判賠

台中市汶阼蛋品行去年4月起供應台鐵花蓮餐務室、台東餐務室水煮剝殼蛋，汶阼蛋品行委由新竹物流股份有限公司運送蛋，約定必須以...

北市區監理所長護航體檢診所 涉貪173萬被起訴

台北市區監理所長袁國治涉找大台北駕訓班業者黃慶利、新成功駕訓班業者李宏章，合夥投資「士林承德」體檢診所，代辦汽機車考、換...

訂「愛情契約」 外遇資房產都歸對方 法官：無約束力

雙枕邊的海誓山盟，一旦白紙黑字具體化，能否保障親密關係？李姓土地開發商與嚴姓女子於2018年父親節步上紅毯，李與愛妻簽訂...

熱門新聞

麗寶樂園斷軌停住 業者協助20人從高空走到地面

朱高正兒醉臥道路被輾斃索賠500萬 駕駛：願賠30萬

獨／因舞廳命案遭拔職 高市局長李永癸回應4個字

國道3關西段轎車失控撞護欄 翻滾車上1男1女拋飛命危

南市警局長遭拔官 黃偉哲：照此標準外縣市換好幾輪了

BMW與三菱相撞3人受傷 車頭全毀、安全氣囊爆開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。