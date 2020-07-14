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台東酒駕男下坡用滑的 轎車引擎未發動法官判無罪

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣劉姓男子去年6月間開車未發動車輛於下坡路段滑行時，遇警方攔查，酒測值達每公升0.45毫克超標，警依公共危險罪嫌送辦並經檢方起訴。台東地方法院審理時，法官採信他未發動車輛引擎說法，認定不構成酒駕，判決無罪，全案可上訴。

判決書指出，劉男於去年8月間傍晚，與友人飲完3罐啤酒後，駕駛小貨車途經池上鄉萬朝一路時為警攔查，警方聞到他身上有酒味，即進行酒測，酒測值達0.45毫克，超過規定，依公共危險罪送辦。

案經檢察官偵結起訴，台東地方法院審理時，劉辯稱他當時是將手煞車放掉，車子自己滑行，並未發動車子，沒有駕駛，是利用下坡坡度，採取滑行方式將車子前進十公尺。法官今年3月到事發現場進行勘驗。

勘驗結果現場確實為下坡路段，將劉所駕駛的車輛在未啟動引擎的狀態下，確實可利用現場地形向前滑行，傳喚證人也證稱劉當時鑰匙沒有拔下來，他上車後有拉手煞車，但沒有轉動鑰匙啟動引擎。再勘驗警方密錄器及行車記錄器，也難推論劉是啟動引擎前進。

法官認為，「駕駛」動力交通工具酒測超標所涉及的公共危險罪，應係在動力交通工具動力裝置業經運轉之前提下，利用該動力裝置所生動能，藉以行走、前進於公眾得以自由通行之場所，若引擎未發動，或發動後以手牽、腳撥等方式移動，或僅於自家庭院駕駛動力交通工具而尚未駛入道路等情，均難認與「駕駛」行為相符。

而劉將其車輛手煞車移除，利用地形坡度採取滑行方式前進，並未啟動引擎，車輛動力裝置未有運轉之情形，與「駕駛」行為不符，判決無罪。

台東銓運汽車技師潘慶源表示，車輛在沒有發動引擎情況下，利用下坡滑行是很危險的事，主要引擎沒有運轉，剎車系統處於真空狀態，一般手排車也許還可以踩一次，剎車功能還可以有效發揮，但踩第二次以後，可能就失效，而自排車引擎沒有運轉下，剎車幾乎就沒有效果；不管手排或自排車就算拉起手剎車，在下坡路段時剎車也是有限，他不鼓勵下坡路段引擎沒運作下用滑行方式前進。

台東縣劉姓男子去年6月間，開車未發動車輛於下坡路段滑行時，遇警方攔查，酒測值達0.45毫克超標，警依公共危險罪送辦並經檢方起訴。台東地方法院審理時，法官採信他未發動車輛引擎說法，認定不構成酒駕，判決無罪，全案可上訴。本報資料照片
台東縣劉姓男子去年6月間，開車未發動車輛於下坡路段滑行時，遇警方攔查，酒測值達0.45毫克超標，警依公共危險罪送辦並經檢方起訴。台東地方法院審理時，法官採信他未發動車輛引擎說法，認定不構成酒駕，判決無罪，全案可上訴。本報資料照片

酒測 台東 超標

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