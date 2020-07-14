雲林富商當街遭槍殺 槍手判處無期徒刑定讞

雲林丁姓富商107年遭當街槍殺身亡，槍手黃建豪到案後不肯供出主謀，一、二審均被依殺人罪判處無期徒刑。黃男上訴辯稱無殺人犯意，最高法院不予採信，日前駁回上訴定讞。

全案起於民國107年6月15日晚間，跨足賣場、餐飲、砂石與建築等多元事業的丁姓富商，從友人位於麥寮鄉的聚會所出來，遭埋伏的黃姓男子射殺，頭部、大腿中彈當場身亡。警方循線追緝，逮捕黃男及共犯。

一審雲林地方法院依殺人等罪，判處黃男無期徒刑、褫奪公權終身，其他共犯分處5個月至7年不等徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。黃男辯稱，曾向丁男尋求合作生意遭拒而心生怨恨，只是想教訓丁男，但誤扣扳機，僅涉傷害致死或過失致死。

二審認為，黃男持雙槍埋伏，現場監視器影像顯示黃男開第一把槍因故未能順利擊發，隨後換槍朝丁男連開3槍，甚至以槍口抵住丁男頭部射擊，過程短短數秒，未見黃男遲疑，犯後逃逸未予施救，可見殺意甚堅。

二審勾稽事證，認為黃男與丁男並不認識、應無仇怨，是受他人唆使而犯案，但黃男受審態度輕率、口氣不耐，編造與丁男恩怨作為犯案動機，絕口不提唆使之人，犯後態度不佳，惡性重大，但未達罪無可逭程度，仍判處無期徒刑，褫奪公權終身。

黃男上訴最高法院，堅稱沒有殺人犯意。最高法院認為，原審已詳細說明認定黃男有殺人犯意的理由，且合乎經驗、論理法則，日前駁回上訴，全案定讞。