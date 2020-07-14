國防部營區工程傳弊案 新北檢：請外界勿作無謂渲染

國防部營區改善計畫驚傳弊案！據《鏡周刊》報導，空軍作戰指揮部發包近30億元在台北公館打造新大樓，傳出得標廠商與下包商聯手行賄官員，軍備局少將張大偉也被新北檢調約談。對此，新北地檢署表示，基於偵查不公開原則，調查所得相關資料不得公開，請外界勿作無謂渲染。

周刊報導指出，空軍作戰指揮部在台北公館打造的抗炸大樓由中華工程公司得標，傳該公司涉嫌浮報施工費用，與下包商聯手行賄官員3000萬元，軍備局少將張大偉也被鎖定，全案朝貪汙罪擴大偵辦中。