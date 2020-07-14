物流受委託運蛋送台鐵 疏未冷藏致蛋敗壞判賠

台中市汶阼蛋品行去年4月起供應台鐵花蓮餐務室、台東餐務室水煮剝殼蛋，汶阼蛋品行委由新竹物流股份有限公司運送蛋，約定必須以低溫冷藏車配送蛋品，但新竹物流去年8月以一般配送車配送蛋品，導致系爭蛋品發生敗壞毀損，汶阼蛋品行以商譽受損等為由，請求損害賠償，台中地院判決新竹物流股份有限公司賠償汶阼蛋品行新台幣6萬6000元。可上訴二審。

汶阼蛋品行江姓業者指出，與交通部台灣鐵路管理局餐旅服務總所定有蛋品供應契約，於去年4月起需提供「水煮剝殼蛋」予台鐵餐旅服務總所的花蓮餐務室、台東餐務室，江姓業委由新竹物流股份有限公司運送蛋品，並約定必須以低溫冷藏車配送蛋品。

未料，新竹物流股份有限公司於去年8月間不詳時日以一般配送車配送蛋品至花蓮餐務室、台東餐務室，導致蛋品發生敗壞毀損，經花蓮餐務室於去年8月19日、8月26日通知江姓業者，江隨即補送價值新台幣1萬元（計3000顆）的蛋品。

花蓮餐務室、台東餐務室並發退貨單予江，要求江提出改善方案，並於去年9月9日發文通知江自去年8月26日起暫停供貨一個月，及於去年10月29日裁罰江6000元。

汶阼蛋品行江姓業者以重送蛋品損害1萬元、暫停供貨一個月損害28萬5600元、裁罰費用損失6000元、商譽營業損害30萬元，請求新竹物流股份有限公司應給付60萬1600元。

新竹物流股份有限公司對於江姓業者暫停供貨一個月損害28萬5600元部分，辯稱是江自己決定暫停供貨，而非台鐵餐旅服務總所要求江暫停供貨； 主張商譽營業損害30萬元部分並未提出證明。

證人台鐵陳姓稽查到庭證稱，台鐵餐廳花蓮區和台東區的蛋品是向汶阼蛋品行購買，去年8月間送給台鐵蛋品有發生毀敗，台鐵依照契約有要求江定期改善跟罰款，罰款6000元，台鐵並未因為此事件就跟江停止合作，江到現在還有繼續供貨給台鐵。