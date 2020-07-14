北市區監理所長護航體檢診所 涉貪173萬被起訴

台北市區監理所長袁國治涉找大台北駕訓班業者黃慶利、新成功駕訓班業者李宏章，合夥投資「士林承德」體檢診所，代辦汽機車考、換車體檢業務，再依投資分紅獲利；袁另透過監理所車輛管理科長陳國富當白手套，收受驗車廠商賄賂，台北地檢署今依貪汙罪嫌起訴袁、陳等3人，給予黃、李等4人緩起訴處分。

李宏章、黃慶利、黃慶利之子黃飛發都是北市所管轄的駕訓班業者，原本台北市區監理所的體檢業務，均由士林監理站駐點醫事人員負責，李有意想在北市所士林監理站附近從事駕訓班體檢業務。

2017年11月下旬，李與袁洽談合夥成立體檢代辦所。袁與黃商量後，決定護航申請程序，進而要求收取4成分紅。黃、李負責籌備士林承德診所，並尋覓醫護人員、醫療設備、診所裝潢等事宜。

袁則下令加速核准士林承德診所成為代辦體檢業務的私立醫療院所，2018年2月6日即完成會勘程序。2018年3月2日，袁國治發文要求聯醫陽明院區停止派駐士林站辦理體檢業務。

袁以此方式為不違背職務行為，使士林承德診因座落於士林站旁地利之便，獲取龐大體檢費收入。檢方查出，袁國治共收受李宏章、黃慶利共173萬元賄款。

此外，袁國治收受永鑫汽車租賃公司負責人王世璋10萬元賄款，以協助核准和運停車場設置案。袁另透過監理所車輛管理科長陳國富當白手套，與濱江驗車公司負責人邱照祥約定若順利取得國有土地承租權，將成為濱江股東。

檢方認定袁、王、陳等3人涉犯貪汙罪，今依法起訴。黃慶利、黃飛發、李宏章、邱照祥涉貪汙行賄罪，姑念素行良好、認罪且所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，給予緩起訴處分以勵自新。

黃慶利、黃飛發緩起訴期間3年，須支付公庫各90萬元、50萬元；李緩起訴期間2年，須支付公庫70萬元；邱緩起訴起間2年，須支付公庫40萬元。