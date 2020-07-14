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訂「愛情契約」 外遇資房產都歸對方 法官：無約束力

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

雙枕邊的海誓山盟，一旦白紙黑字具體化，能否保障親密關係？李姓土地開發商與嚴姓女子於2018年父親節步上紅毯，李與愛妻簽訂「愛情契約」，承諾不外遇、不結交其他女人，若違背就將名下全數資產、房產、現金歸於女方。不料婚後感情生變，李用交友軟體到處約砲，嚴依契約提告，求償60萬元；新竹地院法官卻認為，目前法律並未禁止已婚人士與異性朋友進行一般社交行為，兩人訂的契約無效，不過李仍須賠嚴精神撫慰金7萬元。

判決書指出，李男與嚴女於2018年8月8日結婚，當時兩人簽定白紙黑字的「愛情契約」，李承諾會永遠深愛嚴，不結交其他女人，也不能外遇愛別的女生，如有違背就將所有房地產、資產、現金歸嚴當作損失補償。

不料，兩人婚後感情不佳，嚴控訴李婚前就曾和前女友藕斷絲連，婚後又用交友軟體到處約砲，還曾對她惡言相向，造成精神上不可承受的痛苦與侮辱，嚴依照當初簽訂的契約提告，請求侵害配偶權、恐嚇、傷害等精神賠償金共60萬元，雙方也在隔年11月7日協議離婚。

李男稱，嚴女為指控他約砲，在未經同意下曾翻拍他的手機畫面通訊內容，這份證據已侵害他的隱私權，且手機是公司提供給員工上網招商、交友賣屋使用，交友軟體帳號則為網路上共用帳號。

法官調查，李男與嚴女都是二婚，這次婚姻理應格外慎重，並有維繫婚姻百年的期待，雙方才會訂定契約書，當作李會信守婚姻忠誠、不逾越結交異性朋友、共同維繫婚後生活的書面憑證。而根據李的交友軟體翻拍照片，李確實自稱單身，且與網友約砲、約電愛，足以破壞夫妻間感情。

不過，法官認為，這份契約書的真義，應是李男對嚴女的示愛宣言，難認定李違背承諾書上所記載，若不愛嚴，即須負補償費用。加上目前法律並未禁止已婚人士與異性朋友進行一般社交行為，李身為土地開發商，為洽公或招攬商務，自然會與異性相識，契約書的約定內容很難在兩人間發生法律上拘束效力，審酌判侵害配偶權、恐嚇、傷害等精神賠償金部分，嚴的請求過高，李應賠7萬元。

李男與嚴女簽定「愛情契約」，李承諾會永遠深愛嚴，不結交其他女人，也不能外遇愛別的女生，如有違背就將所有房地產、資產、現金歸嚴當作損失補償。示意圖／ingimage
李男與嚴女簽定「愛情契約」，李承諾會永遠深愛嚴，不結交其他女人，也不能外遇愛別的女生，如有違背就將所有房地產、資產、現金歸嚴當作損失補償。示意圖／ingimage

交友軟體 婚姻 恐嚇

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