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被指收賄 軍備局處長張大偉赴檢調協助說明
周刊報導指稱國防部軍備局工程營產處處長張大偉，涉入空軍作戰指揮部新建大樓案，遭指控收賄款3000萬元，但張已否認。國防部今天表示，此案工營處並未直接負責工程開標、發包及各階段驗收，但證實張處長已前往檢調協助說明，目前持續配合調查中。
鏡周刊今天報導指稱，國防部「興安專案」斥資數百億元改建全台81處老舊營舍，其中位在台北市公館的空軍作戰指揮部，發包近30億元打造的抗炸新建大樓，傳出得標的中華工程公司涉嫌浮報施工費用，與下包商聯手行賄軍備局少將處長張大偉3000萬元，但張大偉己否認。檢調連月來正持續擴大約談中，
對此，國防部上午表示，工營處負責該工程案的政策計畫審核，全案工程的開標、發包及各階段驗收，均由軍種辦理，目前該案由空軍依約督導執行，施工進度正常。
國防部說，檢調單位對於國軍執行工程案件，認為有瞭解案情必要時，國防部均配合調查並協請相關人員說明。此案工營處並未直接負責工程開標、發包及各階段驗收，張處長已前往檢調協助說明，目前持續配合調查中，基於對偵查不公開原則，請外界及媒體勿過度臆測。
國防部強調，持續秉持「依法行政，毋枉毋縱」之態度，全力配合檢調查辦。如有人員涉案，將嚴懲不貸，以貫徹肅貪防弊的決心。
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