男子假冒國防部採購人員詐3千萬 北檢聲押禁見

北市一名不具軍方身分的男子邱銓堃，被控2014年至2016年間，假冒國防部採購人員對外洩漏標案相關資訊，誘使廠商出錢以得標，2年騙取6名廠商共約3千萬元。圖／本報資料照。 北市一名不具軍方身分的男子邱銓堃，被控2014年至2016年間，假冒國防部採購人員對外洩漏標案相關資訊，誘使廠商出錢以得標，2年騙取6名廠商共約3千萬元。台北地檢署複訊後認為邱男涉犯詐欺罪嫌，有反覆實施之虞，且涉嫌串、滅證，今清晨向法院聲押禁見。

檢調獲報，邱銓堃（40歲）本身經營一間科技公司，他與李姓、樊姓、曾姓、李姓等4名男子共謀，先上網搜尋國防部歷年標案相關資訊，由李姓等4名男子尋找參與過採購的競標廠商，以中間人身分牽線引介邱男認識。

邱男誆稱自己是國防部採購室人員，掌握相關標案資訊，可在開標前私下告知標案底價、協助買通評審委員，但廠商須陸續支付數十至數百萬元不等「手續費」，還出示片段標案資訊以取信被害廠商。

6名廠商不疑有他而陸續交付款項，2年來詐得共約3千萬元。標案包括2014年度的「92無鉛汽油等8項採購案」、「冷凍棒棒腿等15項採購案」等8個標案，其中有7個未得標，1個恰巧得標。

事後，有廠商向國防部查詢才知邱並非採購人員，始知受騙提告。檢調昨兵分5路搜索並約談邱男等5人到案，晚間移送複訊。檢方訊後命樊男、張男各以5萬元交保；曾男以1萬元交保；李勝雄則獲請回。