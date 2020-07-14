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假冒國防部採購員涉詐財3千萬 男子遭聲押

中央社 / 台北14日電

40歲邱姓男子涉嫌假冒國防部採購單位人員，謊稱可洩漏採購資訊，向6名被害人詐騙約新台幣3000萬元。台北地檢署昨天將他及4名共犯到案。檢察官今天清晨將邱男聲押禁見。

檢調獲報，邱姓男子涉嫌假冒國防部採購單位軍官，於民國103年至105年間透過同黨樊姓男子等人，向欲承攬國防部採購案的被害人，謊稱可告知採購案底標等資訊，並收取手續費等費用。

檢調查出，有6名被害人信以為真，支付費用獲取國防部103年「92無鉛汽油等8項採購案」、「冷凍棒棒腿等15項採購案」等假資訊，等到採購案結束才警覺上當，被騙金額總計約3000萬元。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索相關人員住所等地，並約談邱男等5名被告說明。檢察官複訊後，認為邱男涉犯詐欺罪，有反覆實施、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

國防部 檢察官 詐騙

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