男涉舞廳門口刺頸殺人 雄檢聲押禁見

林姓男子涉嫌在高雄市七賢路某舞廳門口持折疊刀揮刺李姓男子頸部，導致李男傷重送醫不治，轄區新興警分局循線逮捕林男依涉殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方今晚聲押禁見。

高雄市10日發生在舞廳前鬥毆致死案引發高層關切，行政院長蘇貞昌還質疑業者不怕警力，促縣市警察局長要負責，而警政署也隨即發布新聞稿針對高雄市警察局長李永癸等地方治安首長應勇於承擔責任，報請內政部職務調整。

這起舞廳前鬥毆一人致死案，林嫌於12日晚上被逮捕，初步供稱事發當天在舞廳門口等候朋友時，發現李姓死者一方其中一人一直瞪著他，讓他心生不悅上前嗆聲，一陣推擠混亂中持折疊刀揮刺，造成李姓死者大量失血。

警方在案發後召集刑事局南部犯罪打擊中心、刑警大隊等組專案小組查緝，掌握林嫌逃逸搭乘的車輛及沿逃逸路線調閱過濾百支路口監視器影像，研判林嫌可能落腳藏匿於屏東縣及三民、鳥松、左營等地區處所，經全天監控埋伏，12日晚上於林嫌返左營住所時，將他逮捕到案。

全案移送高雄地檢署偵辦，檢方晚間訊後認為被告林男涉犯殺人重罪，有事實足認有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。