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立院審監委人事周遭將實施交管 北市警博愛特區維安
立法院這星期審查監察院人事案，藍營號召支持群眾，明天在立法院周遭進行抗議，以聲援藍委拒審及退回監察委員名單。台北市警察局不敢大意，警政署及市警局將派出千名左右警力，在立法院、監察院、行政院、總統府等官署分區維安。
據了解，除立法院內部的保六警力提升維安層級外，博愛特區各重要官署，台北市各警分局都將派員分區支援維安勤務，同時警政署也將調派保安警力隨時增援，預估將有千名警力布防。
台北市警察局表示，為維護集會現場秩序及加強官署安全，另考量維持交通順暢及維護民眾安全，警察局在立法院周邊道路實施交通管制，會經過附近的民眾最好提前改道。
台北市警察局強調，警方一向秉持「依法行政」原則，不容許現場發生任何形式的暴力或犯罪行為；警方呼籲持不同意見的團體或民眾，應遵守法令且理性和平表達訴求，共同維護社會秩序與安全。
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