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【即時短評】蘇揆扮酷吏？ 治安第一名警長遭拔官

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

歷史會記得民國109年7月13日這一天，南二都警政首長竟同一天下台；這在警政史上，可能算是空前，也是絕後。只是高層匆促出手，再度印證警察人事，根本毫無體制可言，徒留基層警界更多問號。

時間回到上午，閣揆蘇貞昌出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動，先肯定警方對治安貢獻，但隨即談到近來中南部接連發生重大刑案，對此很不滿。

蘇當著內政部徐國勇及警政署長陳家欽面撂下「醜話說前頭」，更拉高至「總統級」，稱「蔡總統很憂心，我也感到很難過」，強調獎要由下起，究責要由縣市局長來扛，未來一再發生相同重大刑案的縣市警局長應負起全責，下午就明快傳出台南、高雄市警察局長連遭拔官。

警職去留，雖說是平常，但此次突兀、明快人事節奏，都讓外界嗅出不尋常氛圍；以台南市警察長周幼偉來說，去年7月22日就職，到任不到一年，任內台南市治安評比亮眼。

其中，去年底台南市刑案破獲率達9成。今年5月遠見雜誌公布各縣市首長施政滿意度，台南在治安評比再度拿到六都第一，只是，再怎麼醒目的數字光環，逃不過長官的「一句話」定生死。

最讓基層不平的是，依據市警局說法，此役台南槍擊案，既非吃案，案發後已迅速破案，該有掃蕩強制偵辦作為，案發第一時間早已發動，辦案節奏未有拖延、隱匿，且局長到任不到1年，如此大動作調動，更讓基層警界錯愕。

猶記，今年內政部、警政署為了人事大亂鬥，甚至還破天荒創下警政署長遭送辦情事，外界瞠目結舌靜觀事件後續發展，最後內政、警政龍頭「相敬如賓」事件回到原點。

細看這次警察高層人事，除讓人再度見識蘇揆「天威難測」性格，內政、警政署高層是否因揣摩上意而「錯殺」？基層警界都在看。

台南市政府警察局長周幼偉將異動，周下午低調證實。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局長周幼偉將異動，周下午低調證實。記者謝進盛／攝影

警察 內政部 徐國勇

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