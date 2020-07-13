柳橙汁摻毒迷昏女子性侵 男一審判7年4月
台中市蘇姓男子前年9月間，帶著摻有毒品FM2柳橙汁到被害女子住處，待對方喝下失去意識性侵，法院審理時，蘇男辯稱雙方交往，對方是自願，但法官不採信判7年4月徒刑，可上訴。
台中地院判決書指出，蘇男經友人認識被害女子，民國107年9月20日晚間10時多，蘇男邀約友人一同前往被害人的住處，蘇男友人因照顧小孩而未共同前往。
蘇男事先在住處，將毒品氟硝西泮（俗稱的FM2）摻入瓶裝柳橙汁內，攜帶柳橙汁2瓶（其中1瓶摻有FM2）至被害女子住處，蘇男到場後與對方聊天，並將摻有FM2的柳橙汁給女子喝下，待毒品發揮作用後，蘇男便將女子攙扶至房間性侵得逞。
被害女子醒後，發現蘇男已離去，察覺有異，觀看屋內監視器畫面，發現自己遭蘇男攙扶至房間內，決定到警局報案並驗傷。
台中地院審理時，蘇男辯稱雙方有交往，發生關係是對方主動，柳橙汁是他自己加入安眠藥，本來是自己要喝，卻不小心帶出門；被害女子反駁，雙方是第二次見面，且沒有對方的聯絡方式也未交往，不願意與蘇男發生關係。
合議庭認為，蘇男辯詞違反常情、難以採信，且犯罪事證明確，審酌蘇男嚴重侵害被害人身體自主權、性自主決定權，造成身心受創，且至今未與被害人和解，依藥劑強制性交罪，處有期徒刑7年4月，可上訴。
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