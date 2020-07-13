遭中國的大學解聘 男子向台大師大求償敗訴

陳姓男子參加中國廣州中山大學在台灣舉行的校園徵才活動，隨後赴中工作，107年遭校方停課、不續聘，竟向台大、台師大各求償5萬元。台北地方法院判決陳男敗訴。全案可上訴。

判決指出，陳男於民國104年3月間參加中國廣州中山大學南方學院在台灣大學、台灣師範大學舉辦的校園徵才活動，隨後赴中國就職，107年間遭校方停課及不續聘。

陳男主張，台大、台師大開放校地供中國的大學進行促銷教師勞務活動，違反兩岸人民關係條例及公平交易法，應付賠償責任；且兩校也違反國安法，誤導民眾及教師西進而誤入陷阱，因此分別向台大、台師大求償新台幣5萬元。

台大、台師大主張，他們單純租借學校攤位給中大南方學院舉行徵才說明會，並非主辦單位，也未參與涉入中大南方學院應聘過程。

台北地方法院審理後認為，陳男是否透過台大、台師大的校園徵才活動應聘中大南方學院，不得而知，陳男並未舉證證明；而陳男3年期滿後不受續聘，屬於他與中大南方學院間的契約效力，與兩校借用場地沒有因果關係。

至於陳男主張兩校違反兩岸人民關係條例、公平交易法。北院認為陳男請求無理由，判決駁回。