擔心機車被移挨罰 拍照可自保、停有監視器處也行

基隆市一名車主把機車停在停車格，卻遭人移進身心障礙專用停車位，收到4張罰單，還好他有「拍照存證」，法官判撤銷罰單。警方表示，自保方法除了拍照，最好停在有監視器的位置；如能舉證被何人移車，移車者將受罰。

基隆市魏姓男子的機車停放忠一路、孝三路口身心障礙專用停車位，收到4張紅單共罰4800元。魏男向法院提出停在合法機車格時，用手機拍下的照片，指機車是被人往左移進專用停車位。法官採信魏的說詞，判決撤銷罰單。全案可上訴。

法官在判決書中說，機車本可輕易由他人搬動而異位，魏男停車地點停車位供不應求，他人為求使用停車格，確有可能擅自挪移魏的機車。

機車騎士不好容易找到停車位，事後發現車子被移動，心中已不是滋味；如果又看到車上有警方逕行舉發單（白單），必然更加憤怒。

基隆市警局交通隊副隊長吳誌權說，為免被人移車平白受罰，除了建議停車後拍照，選擇停在有監視器的地方，也有助自保。

吳誌權表示，民眾如果發現停車後被挪移，並被員警開單舉發，可到舉發派出所出示照片證明未違規，或是請員警協助調閱當地監視器，保障自身權益。