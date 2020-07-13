企業董座捐款禪寺釀糾紛 尋竹聯幫暴力討債
某上市公司的子公司董座因和一間禪寺有金錢糾紛，竟委託有竹聯幫背景暴力討債集團協助討債，不法獲利約新台幣2000萬元，刑事局8日拘提8人到案，法院裁定主嫌吳男12萬元交保。
刑事局今天召開記者會，偵查第四大隊第二隊隊長張躍瀚表示，去年10月接獲報案，以竹聯幫青堂幹部30歲吳男為首的暴力討債集團，涉嫌於去年8月18、19日率眾前往苗栗縣造橋鄉一間禪寺強盜、恐嚇取財，不法獲利約2000萬元，且造成60多歲男住持肋骨骨折。警方立即成立專案小組報請台北地檢署指揮偵辦。
經查緣起於某上市公司的子公司董座、何姓男信眾和禪寺先前有捐款糾紛，不諒解的何男便尋求黑幫協助討債，率眾於去年8月兩次前往禪寺毆人和搜刮現金。
食髓知味的吳男等人覬覦禪寺財產，竟自行於去年9月又率眾到禪寺意圖討錢未果。
案經專案小組長達9個多月鍥而不捨追查，發現吳男等人多以竹南為活動範圍，經常對被害人施以潑漆、撒冥紙和丟雞蛋，除涉嫌加重強盜之外，還從事高利放貸、恐嚇和妨害自由多起暴力討債等情事。
專案小組見時機成熟，於今年7月7、8日同步拘提主嫌吳男及其成員陳男，共8人到案，全案依加重強盜、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌移請台北地檢署續行偵辦，法院裁定吳男12萬元、何男5萬元交保，其餘則不等金額交保。
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