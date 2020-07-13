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假冒國防部採購人員 「黃牛們」詐3千萬被搜索約談

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

不具軍方身分的男子邱銓堃，被控2014年至2016年間，假冒國防部採購人員對外洩漏標案相關資訊，誘使廠商出錢以得標，2年騙取6名廠商共約3千萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索並約談邱男等5人到案，全案朝刑法詐欺罪方向偵辦。

檢調獲報，邱姓男子（40歲）本身經營一間科技公司，他與李姓、樊姓、曾姓、李姓等4名男子共謀，先上網搜尋國防部歷年標案相關資訊，由李姓等4名男子尋找參與過採購的競標廠商，以中間人身分牽線引介邱男認識。

邱男誆稱自己是國防部採購室人員，掌握相關標案資訊，可在開標前私下告知標案底價、協助買通評審委員，但廠商須陸續支付數十至數百萬元不等「手續費」，還出示片段標案資訊以取信被害廠商。

6名廠商不疑有他而陸續交付款項，2年來詐得共約3千萬元。標案包括2014年度的「92無鉛汽油等8項採購案」、「冷凍棒棒腿等15項採購案」等8個標案，其中有7個未得標，1個恰巧得標。

事後，有廠商向國防部查詢才知邱並非採購人員，始知受騙提告。檢察官鍾維翰今指揮北市處，兵分5路搜索並約談邱男等5人到案，全案朝刑法詐欺罪方向偵辦。

北市一名不具軍方身分的男子邱銓堃，被控2014年至2016年間，假冒國防部採購人員對外洩漏標案相關資訊，誘使廠商出錢以得標，2年騙取6名廠商共約3千萬元。台北地檢署今發動搜索約談。圖／本報資料照。
北市一名不具軍方身分的男子邱銓堃，被控2014年至2016年間，假冒國防部採購人員對外洩漏標案相關資訊，誘使廠商出錢以得標，2年騙取6名廠商共約3千萬元。台北地檢署今發動搜索約談。圖／本報資料照。

國防部 詐欺 北市

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