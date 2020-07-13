北市原民會前主委尾牙合唱 強吻退休女師判拘50日

台北市前原住民族事務委員會主委陳誼誠前年參加某協會尾牙時，見退休女教師上台唱歌，也一同歌唱，一時興起竟想親對方臉頰。被害人報警，台北地檢署依性騷擾防治法起訴，台北地院判他拘役50日，得易科罰金。示意圖／ingimage

台北市前原住民族事務委員會主委陳誼誠前年參加某協會尾牙時，見退休女教師上台唱歌，也一同歌唱，一時興起竟想親對方臉頰。陳沒吻成，又趁對方不備，拉住女子左手、掀起她帽子，親吻她左臉頰得逞。被害人報警，台北地檢署依性騷擾防治法起訴，台北地院判他拘役50日，得易科罰金。陳不服而上訴，高等法院駁回定讞。

陳誼誠為民族系博士，已婚，育有2子。陳上訴稱，當天參加餐宴前就曾先去了另一場喜宴，也喝了酒，事發時他已經有了醉意，完全記不起有沒有碰觸、親吻；他認為當時的意識狀況無法意識到行為違法，應不構成性騷擾罪。

受害的是一名原民女教師，陳誼誠2018年1月27日下午4點到北市中山區「原民風味館」參加尾牙餐會，女教師卻遭性騷擾。女教師指控，陳企圖親她被擋下後，詎料對方二度強吻，她向性平會申訴，雙方和解不成；北市府性平會認定陳性騷，當年10月陳請辭獲准。

陳誼誠說，唱歌時不勝酒力，邊唱歌、邊搖擺身軀，女教師站他右邊，他因合唱要靠近女方手持的麥克風，又加上身軀搖擺，不慎重心不穩，才倒向女方，碰巧第1次臉部碰觸。陳解釋，第2次又因為靠近麥克風，女方的臉部也接近麥克風，也因「重心不穩」而碰觸，無性騷擾意圖。

「她還高興地唱完整首歌！」陳稱自己下台後，女方仍點歌續唱，直至所有理事整理完場地後才結束，還擔心他無法自行返家。但女教師表示，陳誼誠撂話「我一定要親到妳」。

高院認為，親吻非我國正常社交禮儀，臉頰也不是任何人可隨意碰觸的身體部分，如未經本人同意而親吻、特別是異性，會引起當事人嫌惡感，而陳是民族系博士，難推諉說不知。至於陳以「欠缺辨識能力及控制能力」上訴，但高院調查發現他還能隨音樂節拍搖擺、還知道輪到自己時要開唱、能看著螢幕上的字幕而不落拍或走音，因此駁回。本件不得上訴。