涉賣油北韓一審無罪 北斗星號外籍船員盼解境管

邱姓男子等人遭控利用蒙古籍油輪「北斗星號」，賣油給北韓船隻，台中地院一審判無罪，全案上訴二審中，但多名遭限制出境的外籍船員，仍希望趕快讓他們回家。

邱姓男子等人被控經營「海上加油站」，以不實資料報關，卻利用油輪載運柴油至東海公海轉賣給不明船隻，並兩次轉賣給北韓船隻，台中地檢署民國107年11月展開偵辦，依違反商業會計法起訴邱男等6人。

台中地院審理時，認為檢方提出聯合國的偵察機空拍照片中，於東海海域與北韓油輪轉運油料的船舶影像，無法認定是北斗星號，且經空拍北斗星號照片，與聯合國的偵察機空拍照片外型不一致。

案件偵辦期間，北斗星號被扣押在台中港，船上1名中國籍、1名緬甸籍船長與船員也被限制出境，另外2名緬甸籍船員也因船公司倒閉，身無分文回國。船隻外掛滿「司法不公、還我人權」等布條陳情，黃建威等人去年11月還曾到台中地院陳情。

黃建威表示，受案件影響，船員們已在船上住了1年8個月，且都沒領到薪水，因生活困難也無法回到家鄉，妻子甚至提出離婚要求，生病也沒辦法看醫生，希望台灣司法可以加快腳步，讓他們趕快回家。

台灣高等法院台中分院行政庭長江德千表示，目前案件已上訴二審，承審法官正閱卷中，黃建威因不服台中地院限制出境、出海裁定提出抗告，案件雖一審無罪，但基於上訴後仍可能改判有罪，為保全證據仍有限制出境必要，待今年9月7日限制期滿，由合議庭作後續處置。