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貼文醫院疑有新冠肺炎病患 的確3人隔離 看護判無罪

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣康姓男子今年1月在臉書「二林人的大小事」中貼文指二林基督教醫院有疑似新冠肺炎病患被隔離，而被依違反傳染病防治法條散播傳染病流行疫情不實訊息遭起訴，不過彰化地方法院以當時醫院內確實有3名疑似病例被隔離，在醫院當看護的康男不算有散播「不實」疫情訊息的犯意，遂判無罪。

康男1月在臉書「二林人的大小事」中貼文說「醫院不敢正面回應就是有鬼…二林基督教醫院就是有疑似病例被隔離的」，還被很多人分享，而被以散發不實疫情謠言而移送，也遭彰化地檢署起訴。

康男辯稱，他在醫院當看護，得知有疑似新冠肺炎症狀的病人收治在二林基督教醫院隔離病房，才想提醒大家，沒有散播不實訊息的意思。

法官向彰化縣衛生局函查二基收治病患情形，衛生局函覆二基確實在一月份有收治3名疑似新冠肺炎病人在隔離病房，不過3人隔離時間僅3天至5天，後來檢驗報告均為陰性而非新冠肺炎。

雖衛生局主張依衛生福利部疾病管制署公告的嚴重特殊傳染性肺炎病例定義其疾病分類僅有「極可能病例」及「確定病例』，並無「疑似病例」，認定康男散播不實訊息。

但法官認為，病例定義分類是醫學上定義，難以要求一般民眾使用醫學上精確用語，既然當時二基確實有3名疑似感染新冠肺炎病患被隔離，即難認定康男有散播「不實」疫情訊息犯意，因此判處無罪。

彰化縣康姓男子1月在臉書「二林人的大小事」中貼文指二林基督教醫院有疑似新冠肺炎病患被隔離，被依違反傳染病防治法起訴，彰化地方法院以當時醫院內確實有3名疑似病例被隔離，在醫院當看護的康男不算有散播「不實」疫情訊息的犯意，遂判無罪。圖／彰化地方法院資料照
彰化縣康姓男子1月在臉書「二林人的大小事」中貼文指二林基督教醫院有疑似新冠肺炎病患被隔離，被依違反傳染病防治法起訴，彰化地方法院以當時醫院內確實有3名疑似病例被隔離，在醫院當看護的康男不算有散播「不實」疫情訊息的犯意，遂判無罪。圖／彰化地方法院資料照

新冠肺炎 衛生局 疫情

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