快訊

疑遭老公背叛 梁文音驚傳結束4年婚姻

男子參加韓國瑜造勢竟毆警 法院判坐牢後認罪道歉

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄涂姓男子前年11月參加當時市長候選人韓國瑜的「旗山造勢晚會」，飲酒後攀爬坐上舞台旁邊鷹架，遭到警方勸離，他下來竟涉揮拳打楊姓警官，造成下巴挫傷。由於涂拒認罪也未和解，一審不准他易科罰金及緩刑，依犯妨害公務執行罪判7月徒刑；上訴後他改口認罪，高雄高分院減輕判5月，得易科罰金15萬元定讞。

判決指出，無業的涂姓男子（56歲）為憲兵專科班畢業，2018年11月8日晚間，他在高雄美濃區成功路空地參加韓國瑜的造勢晚會，約7點25分許涂爬到右側舞台旁邊的鷹架上，楊姓警官見狀勸告會造成危險，不料涂爬下鷹架後竟揮拳攻擊，當場讓楊姓警官眼鏡掉落，造成下巴挫傷。

在場員警見狀立即上前將涂姓男子壓制，以現行犯逮捕送辦，但涂辯稱並沒有握拳打人，也不知道是警察，涂的委任律師辯護指出，因為光線不是非常清楚，還有因為角度問題，不能期待涂知道對方是警察。

一審合議庭勘驗密錄器發現，楊姓警官當時穿著警察制服，雙方至少接觸1分半鐘，加上涂出庭時曾說過自己是駐警，講出制服專業名稱「乙式警察便服」，認定他當下知情是警察。

一審考量警察當下為確保涂姓男子的安全，態度沒有不佳，他卻不領情還毆打，事後也拒認罪道歉，犯後態度惡劣，「若對此態度、犯行仍予以輕刑處理，長此以往，對於第一線執法單位之士氣與執法效率必有所減損」，不宜用得易科罰金的刑來罰他、也沒緩刑的餘地，判7月徒刑。

涂姓男子上訴後改口坦承犯行，表示自己有悔悟，二審合議庭也考量他酒後一時衝動失去理智，對楊姓警官傷害尚屬輕微，改輕判5月徒刑，得易科罰金。

高雄涂姓男子前年11月參加當時市長候選人韓國瑜的「旗山造勢晚會」，涉對楊姓警官揮拳，被依妨害公務罪嫌送辦。圖／本報資料照
高雄涂姓男子前年11月參加當時市長候選人韓國瑜的「旗山造勢晚會」，涉對楊姓警官揮拳，被依妨害公務罪嫌送辦。圖／本報資料照

警察 韓國瑜 制服

延伸閱讀

菊辦：國民黨在高雄人傷口撒鹽 榨取政治利益

韓國瑜、蔡英文上「博恩夜夜秀」價碼有落差？ 他點出真正問題

【重磅快評】侯友宜攔車像辦案 蘇貞昌行銷女兒卻露餡

被侯攔車趁機平衡「家天下」 蘇貞昌忘了最會講的是韓國瑜

相關新聞

朱高正兒醉臥道路被輾斃索賠500萬 駕駛：願賠30萬

前立委朱高正的兒子朱仰丘醉臥快速道路上，被易姓汽車駕駛輾斃，易依過失致死罪起訴。台北地院今天召開審查庭，易表示已賠償20...

男子參加韓國瑜造勢竟毆警 法院判坐牢後認罪道歉

高雄涂姓男子前年11月參加當時市長候選人韓國瑜的「旗山造勢晚會」，飲酒後攀爬坐上舞台旁邊鷹架，遭到警方勸離，他下來竟涉揮...

假冒國防部採購人員 「黃牛們」詐3千萬被搜索約談

不具軍方身分的男子邱銓堃，被控2014年至2016年間，假冒國防部採購人員對外洩漏標案相關資訊，誘使廠商出錢以得標，2年...

北市原民會前主委尾牙合唱 強吻退休女師判拘50日

台北市前原住民族事務委員會主委陳誼誠前年參加某協會尾牙時，見退休女教師上台唱歌，也一同歌唱，一時興起竟想親對方臉頰。陳沒...

判決書批同事父親「亂種菜」 東院法官罰5個月俸給

台東地方法院法官郭玉林在國有財產署補償金案判決書中，竟夾雜對吳姓同事的父子種菜糾紛，稱吳父沒經法院同意就在法院圍牆內「種...

審查夾藏賄款嫌「不夠厚」 總局工程司還要求性招待

公路總局第一養護工程處魏姓幫工程司，涉嫌利用中和工務段發包工程的監造業務，向業者索取賄賂，還大膽要求上酒店，連帶小姐出場...

涉貪消防員停職轉消防設備師不成 提告判敗訴

新北市消防局前隊員黃櫻惠2017年間因幼子在麥當勞玩耍時跌斷手，與丈夫聯手向商家勒索7060萬元賠償金被依貪汙罪嫌起訴。...

運將騷擾恐嚇「要她死」父護女8刀殺死他判關4年定讞

高雄市蔡姓男子不滿汪姓計程車司機追求女兒、頻頻騷擾或恐嚇「你女兒亂交男友就要讓她死」等語，他3年前見汪守在住處外面，上前...

機車被移進殘障車位收4張紅單 靠一個動作取信法官免罰

基隆市魏姓男子的機車停放忠一路、孝三路口身心障礙專用停車位14天，共收到4張紅單，被罰4800元。魏男提出停在合法機車格...

渣男不滿前女友分手 誣指她被下藥拍性愛影片吃官司

劉姓男子不滿女友和他分手，女友返回台南躲避劉追纏，去年4月間劉竟向台南地檢署提告，涉嫌誣指有不詳男子對前女友下藥拍攝性愛...

妻迷海濤法師難自拔…穿牛仔服被夫譏工人 婚姻難續判離

提倡「放生」而屢引爭議的海濤法師成夫妻離異導火線？一名郵局主管2011年再婚迎娶同事，育有1子，但男方滿腦子都想要控告前...

台北西站拆遷案判決 國光客運獲補償3228萬

國光客運台北西站A、B建物原屬台北市政府土地，二○一四年雙方簽訂契約，約定兩棟建物作為國光客運調度站，北市府二○一六年推...

熱門新聞

開車和家人台東旅遊 衛生署前署長葉金川夫妻車禍送醫

瑪莎拉蒂車主突開車門害騎士骨折 網友：嘉義市不意外

高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

妻迷海濤法師難自拔…穿牛仔服被夫譏工人 婚姻難續判離

台東1歲半女童疑遭保母掌摑 五天流三次鼻血媽心痛

機車被移進殘障車位收4張紅單 靠一個動作取信法官免罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。