男子參加韓國瑜造勢竟毆警 法院判坐牢後認罪道歉

高雄涂姓男子前年11月參加當時市長候選人韓國瑜的「旗山造勢晚會」，飲酒後攀爬坐上舞台旁邊鷹架，遭到警方勸離，他下來竟涉揮拳打楊姓警官，造成下巴挫傷。由於涂拒認罪也未和解，一審不准他易科罰金及緩刑，依犯妨害公務執行罪判7月徒刑；上訴後他改口認罪，高雄高分院減輕判5月，得易科罰金15萬元定讞。

判決指出，無業的涂姓男子（56歲）為憲兵專科班畢業，2018年11月8日晚間，他在高雄美濃區成功路空地參加韓國瑜的造勢晚會，約7點25分許涂爬到右側舞台旁邊的鷹架上，楊姓警官見狀勸告會造成危險，不料涂爬下鷹架後竟揮拳攻擊，當場讓楊姓警官眼鏡掉落，造成下巴挫傷。

在場員警見狀立即上前將涂姓男子壓制，以現行犯逮捕送辦，但涂辯稱並沒有握拳打人，也不知道是警察，涂的委任律師辯護指出，因為光線不是非常清楚，還有因為角度問題，不能期待涂知道對方是警察。

一審合議庭勘驗密錄器發現，楊姓警官當時穿著警察制服，雙方至少接觸1分半鐘，加上涂出庭時曾說過自己是駐警，講出制服專業名稱「乙式警察便服」，認定他當下知情是警察。

一審考量警察當下為確保涂姓男子的安全，態度沒有不佳，他卻不領情還毆打，事後也拒認罪道歉，犯後態度惡劣，「若對此態度、犯行仍予以輕刑處理，長此以往，對於第一線執法單位之士氣與執法效率必有所減損」，不宜用得易科罰金的刑來罰他、也沒緩刑的餘地，判7月徒刑。