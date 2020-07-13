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朱高正兒醉臥道路被輾斃索賠500萬 駕駛：願賠30萬

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

前立委朱高正的兒子朱仰丘醉臥快速道路上，被易姓汽車駕駛輾斃，易依過失致死罪起訴。台北地院今天召開審查庭，易表示已賠償200萬元強制險，願再賠30萬元，不過，朱仰丘的告訴代理人想再索賠300萬元，調解破局，全案重分案，移一般法庭審理。

易姓男子今天出庭，向法官否認犯罪「我無罪！」易的委任律師則說，經閱卷後發現朱仰丘在快速道路上下車後，整個身體趴在馬路上，且酒測值達每公升1.6毫克，案發又是在深夜，「如何要求汽車駕駛行注意義務？」

易的律師說，保險公司已賠付朱仰丘家人強制責任險200萬元，但對方還要求再賠300萬元，「覺得太多了」；律師稱，易今年才25歲，出事後心中充滿陰影，已去醫院身心科看診，易願意再賠30萬元給朱家人以求未來好好過日子，「30萬元與300萬元實在差太多」。

死者朱仰丘的家人委任朱仰丘有律師身分的堂哥擔任告訴代理人。朱仰丘的堂哥說，他知道整個肇事責任堂弟要負擔約六成的責任，但和朱仰丘家人談過，朱仰丘也才20多歲，朱家人認為要再獲賠300萬元才能和解。

今年1月13日晚間近11時，朱仰丘酒後搭乘計程車上台北市水源快速道路，當計程車準備左轉新北市新店區中正路停等紅燈時，朱仰丘臨時和司機表示想下車，即在環河路上突然打開車門跳車，隨後躺在快速道路上睡覺。

檢察官指控，朱仰丘躺在快速道路上約10分鐘，被易姓男子駕駛的車輛撞上、輾壓，經緊急送醫仍宣告不治；檢警追究責任認為，事發時快速道路周遭光線充足，易雖沒有超速、酒駕，但他疏未注意車前狀況，依過失致死罪起訴他。

易姓男子今天出庭否認犯過失致死罪。記者王聖藜/攝影
易姓男子今天出庭否認犯過失致死罪。記者王聖藜/攝影

計程車 檢察官

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