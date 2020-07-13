網傳醫院有疑似武漢肺炎病患 男看護被判無罪

一名康姓男看護在臉書社團貼文，指二林基督教醫院有疑似病例被隔離的，遭檢方起訴，但彰化縣衛生局作證二基醫院確有收治疑似肺炎病患，法院判康男無罪。全案可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書指出，在二基醫院擔任看護的康男，日前在臉書（Facebook）社團「二林人的大小事」張貼留言，指「醫院不敢正面回應就是有鬼…，二林基督教醫院就是有疑似病例被隔離的」，檢警認為康男涉嫌違反傳染病防治法，將康男提起公訴。

一審的法院審理此案時，康男否認有散播與傳染病流行疫情相關的不實訊息，主張當時真的有疑似武漢肺炎症狀的病人收治在醫院隔離病房，因為他在醫院當看護，才會提醒大家，他沒有散播不實訊息。

法官發文詢問彰化縣衛生局相關訊息，衛生局回文說明，二基醫院的確有通報3名武漢肺炎疑似病患，也安排他們住進醫院負壓隔離病房並進行採檢，採檢結果呈現陰性反應。

法官認為，二基醫院的確收治過3名疑似病患，以社會一般觀念而言，很難認定康男的貼文有何不實，縱使在醫學上沒有「疑似病例」的用語，但案發時客觀上二基醫院的確有3名疑似感染武漢肺炎病患在負壓隔離病房治療。

法官認定，被告因不了解醫學定義精確用語而張貼留言，也難認被告在主觀上有何散播「不實」 疫情訊息的犯意，因此判康男無罪。全案可上訴。