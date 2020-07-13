判決書批同事父親「亂種菜」 東院法官罰5個月俸給

台東地方法院法官郭玉林在國有財產署補償金案判決書中，竟夾雜對吳姓同事的父子種菜糾紛，稱吳父沒經法院同意就在法院圍牆內「種田」，還帶著鋤頭與刀具，有傷人疑慮。郭有6筆判決摻雜與案件無關的意見，法官評鑑委員會決議由司法院移送監察院審查；監院認他將判決書公器私用，損害司法信賴、法官形象，去年彈劾。職務法庭今判郭罰款5月俸給。

郭玉林在一則判決書文末段，假藉陳述審判獨立，將法官宿舍爭議細節，寫進判決書內。判決書中提到「...持刀具、鋤頭在法官居住範圍內、未經法院同意下即任意開墾，隱藏對於法官人身安全之疑慮，而相對於系爭人員於職務宿舍內之田園樂趣，法官於職務宿舍之人身安全有優先保護必要。」、「張載《正蒙》〈誠明〉：『天所命者通極於性，遇之吉凶不足以戕之。』...」。

郭又在另一件判決內直指法院參審模擬法庭沒有益處、浪費司法資源，另外又在一號裁定中暗諷觀審制模擬法庭耗費資源。除此之外，郭又在3件判決書中胡亂指摘刑事庭法官不當採用證據、違法羈押，但卻與判決內容沒有關係，例如「任意變更原住民自製獵槍之法律見解，判處原住民被告有期徒刑之情形(指王光祿案)」。

台東地院認為，郭玉林的種種行為不但違反判決書格式，也有失判決文莊嚴、神聖性，損害司法形象，違反法官倫理規範第3條、第5條規定，情節重大，應依法官法第30條第2項第7款規定，移付個案評鑑。

法評會認為，郭把個人職務宿舍爭議問題、主觀評論同院刑事庭法官在他案採用證據不當、違法羈押及引用外國證據法作為被告不利證據、對於法院事務分配的不滿寫入無關的判決書裡，讓人有公器私用的印象，案件當事人可能因此而混亂，不知道是否能上訴，造成人民對法院中立性與判決正確性誤解，侵害司法形象。

職務法庭認為，郭將自己與別人的私人爭執置入判決內，難以期待法官會公平審判，應懲戒。而郭完全無視裁判應彰顯的司法尊嚴，造成法官公器私用的不良觀感。不過郭的違失行為，只有1件判決屬「一時失慮」，考量9年的審判工作中，表現平穩，公餘也發表多篇法學文章，事發後愧疚自責，職務法庭認為還不到免除法官職務或撤職的地步。