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審查夾藏賄款嫌「不夠厚」 總局工程司還要求性招待

聯合報 / 記者林昭彰陳俊智／新北即時報導

公路總局第一養護工程處魏姓幫工程司，涉嫌利用中和工務段發包工程的監造業務，向業者索取賄賂，還大膽要求上酒店，連帶小姐出場性交易也要對方出錢；新北地院審理此案，認為他嚴重破壞公務員廉潔形象，今依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂及不正利益等罪判刑3年8月，褫奪公權2年。可上訴。

判決指出，魏男2012年辦理台65線（台二號道路）通車路段路燈照明迴路改善工程時，明知工程已經驗收，仍利用業者情款機會索賄。而且，業者為求請款順利，已在審核資料夾了5萬元現金，但他摸了一下厚度，隨即將文件退回，暗示賄款金額不足，直至拿到20萬元，才允諾會盡快審查。

此外，魏男2017年7月也利用承辦台61線、台61甲線和台64線快速道路伸縮縫更新改善標案機會，要求得標廠商經理送手機和支付電話費，並要求對方帶他上酒店，前後總共去了台北市林森北路9次，甚至酒店小姐出場從事性交易的也要對方出，不法利益約26萬餘元。

2012年索賄情事曝光後，魏男坦承不諱，並在檢調發現前，主動供出喝花酒等情，繳回不正利益，爭取減刑機會。審理時，其律師也稱魏男平時工作認真，犯行無影響工程的安全性，不少親友也替他求情，認為本件有「情輕法重」情形，盼法院再酌減其刑。

法院調查，魏男辦理的台65線路燈改善工程，業者預估獲利大約為18萬元，他卻利用業者急於取得工程款維持營運的機會索賄，並以此方式拿到20萬元，將廠商獲利剝削殆盡，犯罪情節非輕，難認有「情輕法重」情形。

法院認為，魏男多次進出酒店並接受性招待，將職務上經辦標案作為滿足自身慾望的工具，破壞國家公務廉能情節重大，實在沒有足以引起一般人同情憐憫之處，最後考量其犯罪情節、犯後態度及前科等情量刑。

法院認為，魏男多次進出酒店並接受性招待，將職務上經辦標案作為滿足自身慾望的工具，破壞國家公務廉能情節重大，實在沒有足以引起一般人同情憐憫之處（示意圖）。本報資料照片
法院認為，魏男多次進出酒店並接受性招待，將職務上經辦標案作為滿足自身慾望的工具，破壞國家公務廉能情節重大，實在沒有足以引起一般人同情憐憫之處（示意圖）。本報資料照片

酒店 性交易 公務員

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