快訊

3億氣爆善款菊市府怎麼用的？ 監院：換座椅、搭遮陽棚..

勞工退休金扣繳憑單有陷阱 一勞工補稅罰款34萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運將騷擾恐嚇「要她死」父護女8刀殺死他判關4年定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

高雄市蔡姓男子不滿汪姓計程車司機追求女兒、頻頻騷擾或恐嚇「你女兒亂交男友就要讓她死」等語，他3年前見汪守在住處外面，上前驅趕雙方發生口角，一氣之下拿水果刀猛刺汪8刀致死，一審依殺人罪判刑6年半，二審改判6年2月，最高法院自為改判4年徒刑定讞。

汪2015年11月起對常常搭計程車蔡的女兒產生好感，追求遭拒仍持續示好，但蔡女堅持不願意見面和聯繫，汪失去理智頻頻騷擾，不斷打電話或傳簡訊恐嚇，甚至開計程車到蔡和女兒的住處附近徘徊守候，清晨時敲打大門要求蔡提供女兒聯繫方式，再投遞未具名的紙條和郵件。

蔡不堪其擾，常和汪發生口角衝突，但汪連里長介入勸阻都不罷手，而2017年3月30日上午近6時，汪再度開計程車停在蔡家大門口，蔡見狀上前要求離開，雙方發生激烈爭吵，汪說「如果你女兒亂交男朋友就要她死」、「若不是看你年紀大，也要找人處理你」。

蔡憤恨難平回家拿水果刀，從計程車窗朝汪胸腹部猛刺，導致汪身中8刀氣血胸在車內失去意識，車輛失去控制撞擊路旁轎車才停止，鄰居見狀報警處理，汪送醫仍宣告不治。

蔡在一審時否認殺人犯行，供稱沒有想要殺害汪的犯意，「拿刀只是想嚇嚇他」；一審認為，蔡明顯刻意刺殺汪的要害，確實有殺人犯意，但考量蔡平時素行佳，且身為單親爸爸獨自撫養3名子女長大，本次因不堪汪長期騷擾、恐嚇，加上自身健康狀況不佳，需要分心女兒安危和身心狀況，不堪負荷沉重壓力，才會臨時起意殺害汪。

一審考量依殺人最低本刑10年仍嫌過重，認為蔡情堪憫恕，且已賠償200萬元給汪母，依殺人罪判刑6年6月；二審認為，一審沒有依自首規定減刑，又蔡除200萬元外，已又賠償106萬餘元給家屬，和家屬達成和解，加上汪本身也有過失，改判6年2月徒刑。

案件上訴，最高法院認為，二審以蔡符合自首規定、情堪憫恕二次減刑，應判5年以下，但二審判刑6年2月，量刑不當，因此自為改判。

蔡姓父親（右三）疑不滿汪姓計程車司機糾纏女兒，涉持水果刀殺人。記者林伯驊／翻攝
蔡姓父親（右三）疑不滿汪姓計程車司機糾纏女兒，涉持水果刀殺人。記者林伯驊／翻攝

計程車 殺人

延伸閱讀

為親信史東減刑 兩黨批川普「重大腐敗」

川普超越尼克森 大膽跨紅線為親信減刑

計程車司機載客闖紅燈肇事逃逸 3次酒駕前科判1年2月

演活春宮！香港情侶計程車愛撫 影片瘋傳男方疑似上市高層

相關新聞

運將騷擾恐嚇「要她死」父護女8刀殺死他判關4年定讞

高雄市蔡姓男子不滿汪姓計程車司機追求女兒、頻頻騷擾或恐嚇「你女兒亂交男友就要讓她死」等語，他3年前見汪守在住處外面，上前...

妻迷海濤法師難自拔…穿牛仔服被夫譏工人 婚姻難續判離

提倡「放生」而屢引爭議的海濤法師成夫妻離異導火線？一名郵局主管2011年再婚迎娶同事，育有1子，但男方滿腦子都想要控告前...

判決書批同事父親「亂種菜」 東院法官罰5個月俸給

台東地方法院法官郭玉林在國有財產署補償金案判決書中，竟夾雜對吳姓同事的父子種菜糾紛，稱吳父沒經法院同意就在法院圍牆內「種...

審查夾藏賄款嫌「不夠厚」 總局工程司還要求性招待

公路總局第一養護工程處魏姓幫工程司，涉嫌利用中和工務段發包工程的監造業務，向業者索取賄賂，還大膽要求上酒店，連帶小姐出場...

涉貪消防員停職轉消防設備師不成 訴願判敗訴

新北市消防局前隊員黃櫻惠2017年間因幼子在麥當勞玩耍時跌斷手，與丈夫聯手向商家勒索7060萬元賠償金被依貪汙罪嫌起訴。...

機車被移進殘障車位收4張紅單 靠一個動作取信法官免罰

基隆市魏姓男子的機車停放忠一路、孝三路口身心障礙專用停車位14天，共收到4張紅單，被罰4800元。魏男提出停在合法機車格...

渣男不滿前女友分手 誣指她被下藥拍性愛影片吃官司

劉姓男子不滿女友和他分手，女友返回台南躲避劉追纏，去年4月間劉竟向台南地檢署提告，涉嫌誣指有不詳男子對前女友下藥拍攝性愛...

台北西站拆遷案判決 國光客運獲補償3228萬

國光客運台北西站A、B建物原屬台北市政府土地，二○一四年雙方簽訂契約，約定兩棟建物作為國光客運調度站，北市府二○一六年推...

女移工染愛滋尋獲…否認交往四男友 警政單位追感染源

一名印尼籍女移工來台後逃逸，在外懷孕六個月，並因詐欺案遭通緝，上月她冒另一名女移工身分至婦科診所想墮胎，因胎兒太大遭拒絕...

虐1歲女童害發展遲緩 高雄男重判13年

高雄張姓男子遭控去年11月照顧周姓女友的1歲女兒，疑因不耐哭鬧，涉猛力搖晃、揮打、掐彈等，導致女童突身體癱軟，送醫手術搶...

國光拆遷巿府敗訴補償3228萬 北市：後續研議上訴否

國光客運台北西站A、B棟建物，2016年時，因配合北市府西區門戶計畫拆除，當時國光客運向巿府申請拆遷補償遭拒，提訴願也遭...

詐欺通緝女移工疑染愛滋趴趴走 苗檢責付專勤隊

一名逃逸印尼女移工去年涉嫌詐騙同胞遭苗栗地檢署通緝，她上個月冒名到雲林縣求醫要引流產遭拒，卻被查出疑感染愛滋病不知去向，...

熱門新聞

台南芒果爺爺有房有地 鄰居爆：他常撿落地芒果轉賣

開車和家人台東旅遊 衛生署前署長葉金川夫妻車禍送醫

瑪莎拉蒂車主突開車門害騎士骨折 網友：嘉義市不意外

倉儲物流2工人從堆高機兩層樓高度摔落地 1人遭鋼板砸中死亡1輕傷

高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

東海岸公路台東沙泥灣路段 酒駕肇禍釀3傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。