運將騷擾恐嚇「要她死」父護女8刀殺死他判關4年定讞

高雄市蔡姓男子不滿汪姓計程車司機追求女兒、頻頻騷擾或恐嚇「你女兒亂交男友就要讓她死」等語，他3年前見汪守在住處外面，上前驅趕雙方發生口角，一氣之下拿水果刀猛刺汪8刀致死，一審依殺人罪判刑6年半，二審改判6年2月，最高法院自為改判4年徒刑定讞。

汪2015年11月起對常常搭計程車蔡的女兒產生好感，追求遭拒仍持續示好，但蔡女堅持不願意見面和聯繫，汪失去理智頻頻騷擾，不斷打電話或傳簡訊恐嚇，甚至開計程車到蔡和女兒的住處附近徘徊守候，清晨時敲打大門要求蔡提供女兒聯繫方式，再投遞未具名的紙條和郵件。

蔡不堪其擾，常和汪發生口角衝突，但汪連里長介入勸阻都不罷手，而2017年3月30日上午近6時，汪再度開計程車停在蔡家大門口，蔡見狀上前要求離開，雙方發生激烈爭吵，汪說「如果你女兒亂交男朋友就要她死」、「若不是看你年紀大，也要找人處理你」。

蔡憤恨難平回家拿水果刀，從計程車窗朝汪胸腹部猛刺，導致汪身中8刀氣血胸在車內失去意識，車輛失去控制撞擊路旁轎車才停止，鄰居見狀報警處理，汪送醫仍宣告不治。

蔡在一審時否認殺人犯行，供稱沒有想要殺害汪的犯意，「拿刀只是想嚇嚇他」；一審認為，蔡明顯刻意刺殺汪的要害，確實有殺人犯意，但考量蔡平時素行佳，且身為單親爸爸獨自撫養3名子女長大，本次因不堪汪長期騷擾、恐嚇，加上自身健康狀況不佳，需要分心女兒安危和身心狀況，不堪負荷沉重壓力，才會臨時起意殺害汪。

一審考量依殺人最低本刑10年仍嫌過重，認為蔡情堪憫恕，且已賠償200萬元給汪母，依殺人罪判刑6年6月；二審認為，一審沒有依自首規定減刑，又蔡除200萬元外，已又賠償106萬餘元給家屬，和家屬達成和解，加上汪本身也有過失，改判6年2月徒刑。