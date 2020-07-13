詐秋冬旅遊補助近20萬元 北市旅舍負責人夫婦獲緩起訴
北市松山區一間列為「安心旅宿名單」旅舍柯姓負責人夫婦，去年涉嫌詐領19萬7500元「擴大國旅秋冬旅遊」補助款，遭移送法辦。台北地檢署查出旅舍向親友借用身分證作為人頭，詐領19萬7500元補助款，考量兩人坦承犯行並繳回犯罪所得，今依詐欺罪給予緩起訴處分，期間1年，共須支付公庫20萬元。
為提升國內觀光、刺激消費，交通部觀光局於2019年初辦理「擴大國旅秋冬旅遊補助」，提供每位國民享有國內旅遊1000元到1500元不等的住宿補助費用。
方案程序是先由旅館業者提供住宿折價後，再拿入住資料向觀光局申請補助款。位於北市松山區南京東路的某旅舍，陸續申報數百筆住宿資料，共領逾80萬元補助款。
觀光局事後查核發現，某旅舍在去年1月的住房銷售額，比前1年度增加4成，心生疑慮而報警偵辦。檢警搜索查扣內帳，發現有上百名負責人親友明明未住宿，卻作為人頭提供身分證等個人資料供旅舍申領補助。
據了解，柯姓負責人、林姓妻子到案後坦承犯行、繳回犯罪所得19萬7500元。檢察官考量負責人夫婦一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，期間1年，各須支付公庫10萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言