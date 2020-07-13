快訊

開車和家人台東旅遊 前衛生署長葉金川夫妻車禍送醫

寒門農工陳春秀的失竊人生：中國「被冒名頂替上大學」黑幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車被移進殘障車位收4張紅單 靠一個動作取信法官免罰

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市魏姓男子的機車停放忠一路、孝三路口身心障礙專用停車位14天，共收到4張紅單，被罰4800元。魏男提出停在合法機車格時，用手機拍下的照片，指機車是被人往左移進專用停車位，他沒違規。基隆地院審結，法官採信魏的說詞，判決撤銷罰單。全案可上訴。

判決指出，魏男的機車因停在身心障礙專用停車位，今年2月4日下午5點時51分、2月5日下午13點34分、5點42分和2月9日下午5點56分，被員警舉發4次違規，監理單位均處罰1200元，合計4800元。

魏男不服處分，向法院提起行政訴訟，主張去年1月29日將機車停放在住家附近，孝三路口的機車停車格，2月11日上午才發現機車被人移到相鄰的身心障礙專用停車位，車上還有4張逕行舉發違規通知單。他提出機車停在機車格的照片，指機爭是遭人移動，聲明原處分撤銷。

公路總局台北市區監理所答辯，魏男機車停放身心障礙專用停車格，違規事實明確，警方舉發違誤。魏男主張車輛遭他人移置，但僅提供2張無停放時間的照片，無法釐清違停爭議。員警本其維護交通秩序、安全職責舉發，應受合法、正確推定，聲明駁回告訴。

法官查出，魏男提出的照片是用手機拍攝，檔案內容有標示拍攝日期。第1張照片是今年1月29日上午11點33分拍攝，機車停在專用停車位右方機車停車格內。第2張照片是今年2月11日上午7點45分拍攝，機車停在專用停車位內偏右側，即第1張照片停車處的左方。

法官認為，如果魏男拍攝兩張照片期間未曾移動機車，該路段畫設整排都機車停車格，機車確可能因騎士來來去去、調整機車停放位置，遭人從合法停車格挪移到身心障礙專用停車格。

法官考量專用停車格與一般機車停車位相鄰，且機車本可輕易由他人搬動而異位。該處係屬熱鬧地段，停車位匱乏，他人為求使用合法停車格，確有可能擅自將魏男機車挪移到旁邊身心障礙專用停車位。

法官檢視警方舉發的4張照片，發現魏男的機車擺放位置及方式相同，代表魏男主張被舉發4次違規期間未曾移動機車說詞可採信，因查無其他積極證據證明魏男違規，監理單位不得逕以魏男的機車停在專用停車位照片，就認定魏有4次違規行為，判決撤銷原處分。

魏男的機車停放身心障礙專用停車位車收4張紅單，共罰4800元。魏提出停車時照片，指機車是被人往左移進專用停車位，基隆地院判決撤銷罰單。記者邱瑞杰／攝影
魏男的機車停放身心障礙專用停車位車收4張紅單，共罰4800元。魏提出停車時照片，指機車是被人往左移進專用停車位，基隆地院判決撤銷罰單。記者邱瑞杰／攝影

基隆 違停

延伸閱讀

嘉縣身心障礙保齡球賽開打 140名選手大展身手

白線停車格驚見內畫紅線！他無奈問：到底可不可以停

桃市增10班學前特教班 預估服務300多名早療學童

桃園收費機車格擴大 龜山、中壢、桃園再增228格

相關新聞

妻迷海濤法師難自拔…穿牛仔服被夫譏工人 婚姻難續判離

提倡「放生」而屢引爭議的海濤法師成夫妻離異導火線？一名郵局主管2011年再婚迎娶同事，育有1子，但男方滿腦子都想要控告前...

機車被移進殘障車位收4張紅單 靠一個動作取信法官免罰

基隆市魏姓男子的機車停放忠一路、孝三路口身心障礙專用停車位14天，共收到4張紅單，被罰4800元。魏男提出停在合法機車格...

渣男不滿前女友分手 誣指她被下藥拍性愛影片吃官司

劉姓男子不滿女友和他分手，女友返回台南躲避劉追纏，去年4月間劉竟向台南地檢署提告，涉嫌誣指有不詳男子對前女友下藥拍攝性愛...

台北西站拆遷案判決 國光客運獲補償3228萬

國光客運台北西站A、B建物原屬台北市政府土地，二○一四年雙方簽訂契約，約定兩棟建物作為國光客運調度站，北市府二○一六年推...

女移工染愛滋尋獲…否認交往四男友 警政單位追感染源

一名印尼籍女移工來台後逃逸，在外懷孕六個月，並因詐欺案遭通緝，上月她冒另一名女移工身分至婦科診所想墮胎，因胎兒太大遭拒絕...

虐1歲女童害發展遲緩 高雄男重判13年

高雄張姓男子遭控去年11月照顧周姓女友的1歲女兒，疑因不耐哭鬧，涉猛力搖晃、揮打、掐彈等，導致女童突身體癱軟，送醫手術搶...

國光拆遷巿府敗訴補償3228萬 北市：後續研議上訴否

國光客運台北西站A、B棟建物，2016年時，因配合北市府西區門戶計畫拆除，當時國光客運向巿府申請拆遷補償遭拒，提訴願也遭...

詐欺通緝女移工疑染愛滋趴趴走 苗檢責付專勤隊

一名逃逸印尼女移工去年涉嫌詐騙同胞遭苗栗地檢署通緝，她上個月冒名到雲林縣求醫要引流產遭拒，卻被查出疑感染愛滋病不知去向，...

為了狗毛吵架 女子公布鄰居資料判刑3月

新北一名女子因狗毛問題與鄰居爭吵，前年底在臉書公布對方姓名、職業和工作地點，還說「存心找碴」等語，被控違反個人資料保護法...

不知悔改！竊盜慣犯偷鋁梯當街遭逮判刑9月

陳姓男子在台北市大同區犯下多起竊案，偷過餐廳食材、私人住家不鏽鋼流理台，出獄後不知悔改，去年又闖入公寓偷取他人鋁梯，騎腳...

影／桃市濱海狂飆軋車有如電影情節 300車逾400人遭查

桃園市濱海台15線、台61線、台66線平面道路飆車嚴重，擾人安寧遭人檢舉，警方今天凌晨起在3條道路設置路多處路檢點，執行...

懷孕印尼愛滋女今被逮 雲林衛生局：待命協助調查

國內1名印尼籍女子懷孕且感染愛滋病，並冒用同是印尼籍女子的證件準備墮胎被識破，該名女子今天凌晨被桃園市專勤隊尋獲，桃園市...

熱門新聞

台南芒果爺爺有房有地 鄰居爆：他常撿落地芒果轉賣

瑪莎拉蒂車主突開車門害騎士骨折 網友：嘉義市不意外

倉儲物流2工人從堆高機兩層樓高度摔落地 1人遭鋼板砸中死亡1輕傷

高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

東海岸公路台東沙泥灣路段 酒駕肇禍釀3傷

開車和家人台東旅遊 前衛生署長葉金川夫妻車禍送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。