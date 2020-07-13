機車被移進殘障車位收4張紅單 靠一個動作取信法官免罰

基隆市魏姓男子的機車停放忠一路、孝三路口身心障礙專用停車位14天，共收到4張紅單，被罰4800元。魏男提出停在合法機車格時，用手機拍下的照片，指機車是被人往左移進專用停車位，他沒違規。基隆地院審結，法官採信魏的說詞，判決撤銷罰單。全案可上訴。

判決指出，魏男的機車因停在身心障礙專用停車位，今年2月4日下午5點時51分、2月5日下午13點34分、5點42分和2月9日下午5點56分，被員警舉發4次違規，監理單位均處罰1200元，合計4800元。

魏男不服處分，向法院提起行政訴訟，主張去年1月29日將機車停放在住家附近，孝三路口的機車停車格，2月11日上午才發現機車被人移到相鄰的身心障礙專用停車位，車上還有4張逕行舉發違規通知單。他提出機車停在機車格的照片，指機爭是遭人移動，聲明原處分撤銷。

公路總局台北市區監理所答辯，魏男機車停放身心障礙專用停車格，違規事實明確，警方舉發違誤。魏男主張車輛遭他人移置，但僅提供2張無停放時間的照片，無法釐清違停爭議。員警本其維護交通秩序、安全職責舉發，應受合法、正確推定，聲明駁回告訴。

法官查出，魏男提出的照片是用手機拍攝，檔案內容有標示拍攝日期。第1張照片是今年1月29日上午11點33分拍攝，機車停在專用停車位右方機車停車格內。第2張照片是今年2月11日上午7點45分拍攝，機車停在專用停車位內偏右側，即第1張照片停車處的左方。

法官認為，如果魏男拍攝兩張照片期間未曾移動機車，該路段畫設整排都機車停車格，機車確可能因騎士來來去去、調整機車停放位置，遭人從合法停車格挪移到身心障礙專用停車格。

法官考量專用停車格與一般機車停車位相鄰，且機車本可輕易由他人搬動而異位。該處係屬熱鬧地段，停車位匱乏，他人為求使用合法停車格，確有可能擅自將魏男機車挪移到旁邊身心障礙專用停車位。