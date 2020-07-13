快訊

我們盡力而為》：越戰移民家庭的撕心裂肺與世代療傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

渣男不滿前女友分手 誣指她被下藥拍性愛影片吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

劉姓男子不滿女友和他分手，女友返回台南躲避劉追纏，去年4月間劉竟向台南地檢署提告，涉嫌誣指有不詳男子對前女友下藥拍攝性愛影片，劉在檢方調查中才自白是誣告。台南地院依劉觸犯未指定犯人誣告罪，判處拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，劉（42歲）的女友欲與劉分手，劉不願意與她分手，兩人分手後，前女友從北部返回台南市住處躲避劉的追纏，劉仍心有不甘，去年4 月28日下午4點多，到台南地檢署提出告發，誣指有不詳男子對女友下藥拍攝性愛影片。

事後，劉在提出刑事答辯呈報狀及刑事呈報申請狀中，坦承是誣告，法官審酌，劉僅因與前女友間感情糾紛，竟謊報前女友遭人藥拍攝性愛影片等不實情節，浪費司法資源，念在犯後坦承犯行，量處其刑。

劉姓男子不滿女友和他分手，涉嫌誣指有不詳男子對她下藥拍攝性愛影片，台南地院依劉觸犯未指定犯人誣告罪，判處拘役50天。示意圖/ingimage
劉姓男子不滿女友和他分手，涉嫌誣指有不詳男子對她下藥拍攝性愛影片，台南地院依劉觸犯未指定犯人誣告罪，判處拘役50天。示意圖/ingimage

性愛 司法

延伸閱讀

高雄男逼女友脫褲性交 前夫營救暴打他頭

孫沁岳當渣男初體驗！集渣男特點 就怕自己不夠渣

獨／為「婆婆」爆D奶破皮留疤 勇兔竟原諒渣男帶妹回家

渣男偷拍女友性愛影片 截私處圖恐嚇「幫你約炮」被訴

相關新聞

妻迷海濤法師難自拔…穿牛仔服被夫譏工人 婚姻難續判離

提倡「放生」而屢引爭議的海濤法師成夫妻離異導火線？一名郵局主管2011年再婚迎娶同事，育有1子，但男方滿腦子都想要控告前...

罰單不漏接 監理站提醒申請居住地址或下載監理服務APP

公路總局高雄區監理所屏東監理站近期發現，民眾申訴交通違規案中，有3成陳情因沒住在戶籍地，沒收到罰單，請求撤銷逾期罰鍰，或...

渣男不滿前女友分手 誣指她被下藥拍性愛影片吃官司

劉姓男子不滿女友和他分手，女友返回台南躲避劉追纏，去年4月間劉竟向台南地檢署提告，涉嫌誣指有不詳男子對前女友下藥拍攝性愛...

台北西站拆遷案判決 國光客運獲補償3228萬

國光客運台北西站A、B建物原屬台北市政府土地，二○一四年雙方簽訂契約，約定兩棟建物作為國光客運調度站，北市府二○一六年推...

女移工染愛滋尋獲…否認交往四男友 警政單位追感染源

一名印尼籍女移工來台後逃逸，在外懷孕六個月，並因詐欺案遭通緝，上月她冒另一名女移工身分至婦科診所想墮胎，因胎兒太大遭拒絕...

虐1歲女童害發展遲緩 高雄男重判13年

高雄張姓男子遭控去年11月照顧周姓女友的1歲女兒，疑因不耐哭鬧，涉猛力搖晃、揮打、掐彈等，導致女童突身體癱軟，送醫手術搶...

國光拆遷巿府敗訴補償3228萬 北市：後續研議上訴否

國光客運台北西站A、B棟建物，2016年時，因配合北市府西區門戶計畫拆除，當時國光客運向巿府申請拆遷補償遭拒，提訴願也遭...

詐欺通緝女移工疑染愛滋趴趴走 苗檢責付專勤隊

一名逃逸印尼女移工去年涉嫌詐騙同胞遭苗栗地檢署通緝，她上個月冒名到雲林縣求醫要引流產遭拒，卻被查出疑感染愛滋病不知去向，...

為了狗毛吵架 女子公布鄰居資料判刑3月

新北一名女子因狗毛問題與鄰居爭吵，前年底在臉書公布對方姓名、職業和工作地點，還說「存心找碴」等語，被控違反個人資料保護法...

不知悔改！竊盜慣犯偷鋁梯當街遭逮判刑9月

陳姓男子在台北市大同區犯下多起竊案，偷過餐廳食材、私人住家不鏽鋼流理台，出獄後不知悔改，去年又闖入公寓偷取他人鋁梯，騎腳...

影／桃市濱海狂飆軋車有如電影情節 300車逾400人遭查

桃園市濱海台15線、台61線、台66線平面道路飆車嚴重，擾人安寧遭人檢舉，警方今天凌晨起在3條道路設置路多處路檢點，執行...

懷孕印尼愛滋女今被逮 雲林衛生局：待命協助調查

國內1名印尼籍女子懷孕且感染愛滋病，並冒用同是印尼籍女子的證件準備墮胎被識破，該名女子今天凌晨被桃園市專勤隊尋獲，桃園市...

熱門新聞

台南芒果爺爺有房有地 鄰居爆：他常撿落地芒果轉賣

懷孕印尼愛滋女交4男友失聯 今在桃園被尋獲

瑪莎拉蒂車主突開車門害騎士骨折 網友：嘉義市不意外

倉儲物流2工人從堆高機兩層樓高度摔落地 1人遭鋼板砸中死亡1輕傷

東海岸公路台東沙泥灣路段 酒駕肇禍釀3傷

墾丁男子酒後路倒草坪死亡 脖子上金項鍊遺失

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。