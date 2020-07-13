渣男不滿前女友分手 誣指她被下藥拍性愛影片吃官司

劉姓男子不滿女友和他分手，女友返回台南躲避劉追纏，去年4月間劉竟向台南地檢署提告，涉嫌誣指有不詳男子對前女友下藥拍攝性愛影片，劉在檢方調查中才自白是誣告。台南地院依劉觸犯未指定犯人誣告罪，判處拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，劉（42歲）的女友欲與劉分手，劉不願意與她分手，兩人分手後，前女友從北部返回台南市住處躲避劉的追纏，劉仍心有不甘，去年4 月28日下午4點多，到台南地檢署提出告發，誣指有不詳男子對女友下藥拍攝性愛影片。