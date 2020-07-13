妻迷海濤法師難自拔 穿牛仔服被夫譏工人 婚姻難續判離

提倡「放生」而屢引爭議的海濤法師成夫妻離異導火線？一名郵局主管2011年再婚迎娶同事，育有1子，但男方滿腦子都想要控告前妻，無心現有婚姻，還懷疑妻子紅杏出牆，除禁止她使用網路，還威脅「吃全素就離婚」。女方認為丈夫脾氣暴躁，連穿牛仔服飾都被譏是「工人穿的」，訴請離婚。一、二審認為雙方都有過失、婚姻難回復，判准。

這名丈夫2002年時曾結過一次婚，和前妻生下1個小孩，但5年後婚姻即告吹，小孩權利義務由男方行使負擔。2011年3月，男方再婚，對象是同事，婚後也生下1名男娃，現已9歲。

妻子指控，結婚後，丈夫卻全心全力花在對付前妻的訴訟上，反而對她精神虐待，趁她睡覺時破解平板電腦密碼，認為她搞外遇。她訴苦，丈夫禁止她吃全素，且喜怒無常，連幼子罹患Ｂ型流感，竟也不幫忙照顧；更莫名其妙的是，她穿牛仔服飾卻被挑剔是「工人的衣服」，嚴格禁止她穿著；有線條的衣服則被視為「囚犯裝」，還教兒子一起笑「媽媽是從綠島來的」、「老鼠」。

丈夫則指妻子2014年間和郵政壽險處的男同事接觸頻繁，發展婚外情，被他發現的LINE文字多達3萬字，內容入骨挑逗，「小王」事後還跟他道歉、承認交往。

讓丈夫無法忍受的是，6年前夫妻參觀了海濤法師的道館和五色旗後，妻子無法自拔、崇神拜佛，還因此想吃全素，體重低至39公斤。他說，妻子有腫瘤，身體狀況不好，為了她的健康才勸阻她吃全素，何況他還發現一場法會花費竟高達10多萬元，連小孩的存款都被挪用。丈夫表示，2017年1月間，妻子假藉回娘家而出走，主要原因是婆媳問題，他自認在婚姻中沒有任何過錯，希望妻子打消離婚念頭。

高院認為，男子的確威脅如吃全素，就要離婚、趕走妻子，可見他對妻子的自主意識欠缺基本的尊重與關懷。法官認為，素食者只要能正確攝取維持身體所需的各項養分，健康狀況也不會比葷食者為差，沒有不吃葷食就無法維持身體健康的說法。

高院審酌雙方婚姻破裂的事由，認為男、女方都要負責，但男方的責任較大，因此女方依民法規定訴請離婚有理，維持新北地院判准離婚的見解。