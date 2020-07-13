妻迷海濤法師難自拔 穿牛仔服被夫譏工人 婚姻難續判離

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

提倡「放生」而屢引爭議的海濤法師成夫妻離異導火線？一名郵局主管2011年再婚迎娶同事，育有1子，但男方滿腦子都想要控告前妻，無心現有婚姻，還懷疑妻子紅杏出牆，除禁止她使用網路，還威脅「吃全素就離婚」。女方認為丈夫脾氣暴躁，連穿牛仔服飾都被譏是「工人穿的」，訴請離婚。一、二審認為雙方都有過失、婚姻難回復，判准。

這名丈夫2002年時曾結過一次婚，和前妻生下1個小孩，但5年後婚姻即告吹，小孩權利義務由男方行使負擔。2011年3月，男方再婚，對象是同事，婚後也生下1名男娃，現已9歲。

妻子指控，結婚後，丈夫卻全心全力花在對付前妻的訴訟上，反而對她精神虐待，趁她睡覺時破解平板電腦密碼，認為她搞外遇。她訴苦，丈夫禁止她吃全素，且喜怒無常，連幼子罹患Ｂ型流感，竟也不幫忙照顧；更莫名其妙的是，她穿牛仔服飾卻被挑剔是「工人的衣服」，嚴格禁止她穿著；有線條的衣服則被視為「囚犯裝」，還教兒子一起笑「媽媽是從綠島來的」、「老鼠」。

丈夫則指妻子2014年間和郵政壽險處的男同事接觸頻繁，發展婚外情，被他發現的LINE文字多達3萬字，內容入骨挑逗，「小王」事後還跟他道歉、承認交往。

讓丈夫無法忍受的是，6年前夫妻參觀了海濤法師的道館和五色旗後，妻子無法自拔、崇神拜佛，還因此想吃全素，體重低至39公斤。他說，妻子有腫瘤，身體狀況不好，為了她的健康才勸阻她吃全素，何況他還發現一場法會花費竟高達10多萬元，連小孩的存款都被挪用。丈夫表示，2017年1月間，妻子假藉回娘家而出走，主要原因是婆媳問題，他自認在婚姻中沒有任何過錯，希望妻子打消離婚念頭。

高院認為，男子的確威脅如吃全素，就要離婚、趕走妻子，可見他對妻子的自主意識欠缺基本的尊重與關懷。法官認為，素食者只要能正確攝取維持身體所需的各項養分，健康狀況也不會比葷食者為差，沒有不吃葷食就無法維持身體健康的說法。

高院審酌雙方婚姻破裂的事由，認為男、女方都要負責，但男方的責任較大，因此女方依民法規定訴請離婚有理，維持新北地院判准離婚的見解。

兒子部分，權利義務的行使或負擔由父親擔任，母親可依時間會面，此外她也須按月給付1萬元扶養費直至兒子成年。

丈夫表示，自從夫妻2014年間參觀海濤法師的道館和五色旗後，妻子已達「無法自拔」程度，並因此吃全素。圖／取自海濤法師日誌
丈夫表示，自從夫妻2014年間參觀海濤法師的道館和五色旗後，妻子已達「無法自拔」程度，並因此吃全素。圖／取自海濤法師日誌

離婚 婚姻 海濤法師

延伸閱讀

108年離婚5萬4346對 婚齡未滿5年者創10年新高

獨／陳德容美到上爆料公社 對張清芳離婚無感

鐵肺歌后離婚兩年 彭佳慧鬆口感情現況

王寶強傳將再婚 前妻火速回應調侃

相關新聞

女移工染愛滋尋獲…否認交往四男友 警政單位追感染源

一名印尼籍女移工來台後逃逸，在外懷孕六個月，並因詐欺案遭通緝，上月她冒另一名女移工身分至婦科診所想墮胎，因胎兒太大遭拒絕...

妻迷海濤法師難自拔 穿牛仔服被夫譏工人 婚姻難續判離

提倡「放生」而屢引爭議的海濤法師成夫妻離異導火線？一名郵局主管2011年再婚迎娶同事，育有1子，但男方滿腦子都想要控告前...

台北西站拆遷案判決 國光客運獲補償3228萬

國光客運台北西站A、B建物原屬台北市政府土地，二○一四年雙方簽訂契約，約定兩棟建物作為國光客運調度站，北市府二○一六年推...

虐1歲女童害發展遲緩 高雄男重判13年

高雄張姓男子遭控去年11月照顧周姓女友的1歲女兒，疑因不耐哭鬧，涉猛力搖晃、揮打、掐彈等，導致女童突身體癱軟，送醫手術搶...

國光拆遷巿府敗訴補償3228萬 北市：後續研議上訴否

國光客運台北西站A、B棟建物，2016年時，因配合北市府西區門戶計畫拆除，當時國光客運向巿府申請拆遷補償遭拒，提訴願也遭...

詐欺通緝女移工疑染愛滋趴趴走 苗檢責付專勤隊

一名逃逸印尼女移工去年涉嫌詐騙同胞遭苗栗地檢署通緝，她上個月冒名到雲林縣求醫要引流產遭拒，卻被查出疑感染愛滋病不知去向，...

為了狗毛吵架 女子公布鄰居資料判刑3月

新北一名女子因狗毛問題與鄰居爭吵，前年底在臉書公布對方姓名、職業和工作地點，還說「存心找碴」等語，被控違反個人資料保護法...

不知悔改！竊盜慣犯偷鋁梯當街遭逮判刑9月

陳姓男子在台北市大同區犯下多起竊案，偷過餐廳食材、私人住家不鏽鋼流理台，出獄後不知悔改，去年又闖入公寓偷取他人鋁梯，騎腳...

影／桃市濱海狂飆軋車有如電影情節 300車逾400人遭查

桃園市濱海台15線、台61線、台66線平面道路飆車嚴重，擾人安寧遭人檢舉，警方今天凌晨起在3條道路設置路多處路檢點，執行...

懷孕印尼愛滋女今被逮 雲林衛生局：待命協助調查

國內1名印尼籍女子懷孕且感染愛滋病，並冒用同是印尼籍女子的證件準備墮胎被識破，該名女子今天凌晨被桃園市專勤隊尋獲，桃園市...

男老師在小學生面前罵女老師無恥 判罰3千元

基隆市某所小學舉辦宣導活動，兩名老師為了部分學生先入座發生爭執。連姓男老師辱罵黃姓女老師「無恥」，被控公然侮辱。基隆地院...

司機酒駕肇事吃罰單 只因警員秘錄器檔案空間不足獲銷單

台中市林姓男子去年駕駛貨車行經國道一號時，與他人發生車禍，經國道警察到場調查，發現林有酒精濃度，達每公升0.24毫克，警...

熱門新聞

台南芒果爺爺有房有地 鄰居爆：他常撿落地芒果轉賣

懷孕印尼愛滋女交4男友失聯 今在桃園被尋獲

倉儲物流2工人從堆高機兩層樓高度摔落地 1人遭鋼板砸中死亡1輕傷

瑪莎拉蒂車主突開車門害騎士骨折 網友：嘉義市不意外

東海岸公路台東沙泥灣路段 酒駕肇禍釀3傷

墾丁男子酒後路倒草坪死亡 脖子上金項鍊遺失

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。