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觀音山離奇車禍車頂擠扁 妙齡女慘死

虐1歲女童害發展遲緩 高雄男重判13年

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄張姓男子遭控去年11月照顧周姓女友的1歲女兒，疑因不耐哭鬧，涉猛力搖晃、揮打、掐彈等，導致女童突身體癱軟，送醫手術搶救挽回一命，但女童因嚴重腦傷，全面性發展遲緩、身體多處機能異常，高雄地院痛批張造成女童人生「瞬間變調」，依成年人故意對兒童犯重傷害罪，判13年徒刑，可上訴。

高醫急救時診斷，女童傷勢包括硬腦膜下出血、顱內出血併嚴重腦水腫、顱骨骨折、左鎖骨骨折、肺部鈍傷、頭部等身體多處瘀青及鈍擦傷等，進行顱骨切開及氣管內管放置等手術；家屬之後將女童轉院，持續住院治療，目前仍有創傷性腦傷、全面性發展遲緩、雙側聽力異常、雙側視神經萎縮、餵食困難等狀況。

判決指出，張姓男子（28歲）受同居周姓女友之託，去年11月10日上午於承租的套房照顧女童，但他疑似因不耐哭鬧、好動等，接連猛力搖晃、劇烈拋甩，徒手或使用不詳器物掐彈、揮打等方式傷害女童；當天下午3點多，周女察覺女兒嘔吐，替女兒換洗時更出現眼神呆滯、身體癱軟等異狀，趕緊載去高醫急診。

高醫檢視傷勢後立即通報，警方將張姓男子送辦，但他辯稱「當天我在租屋處沙發玩手機遊戲，女童在我旁邊，我玩到激動處不小心以手肘撞到她後腦勺，她才會撞到沙發木質扶手和桌腳，造成腦部傷勢」，並不是故意毆打，僅承認有過失傷害罪嫌而非虐童。

合議庭依醫院鑑定，女童腦傷應是遭人刻意暴力搖晃、左側鎖骨的骨折可能是遭用力掐住身體所造成，皮膚瘀傷也可佐證受虐，且受傷日期為送醫當天，加上女童又沒有符合張辯稱「玩遊戲手肘撞到後腦勺」傷勢，認為張姓男子施虐卻避重就輕。

檢方開庭指出案發至今張姓男子沒真誠向家屬道歉、賠償，開庭態度囂張，毫無悔意，具體求刑11年6月，合議庭依兒少福利法、張姓男子幾個月前才執行完毒品案屬累犯，加重刑責，並考量張姓男子犯後態度，判13年徒刑。

張姓男子（左二）涉施虐同居女友的1歲女童，高雄地院依成年人故意對兒童犯重傷害罪，重判13年徒刑。圖／本報資料照
張姓男子（左二）涉施虐同居女友的1歲女童，高雄地院依成年人故意對兒童犯重傷害罪，重判13年徒刑。圖／本報資料照

高醫 骨折

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