國光客運西站拆遷 北市府敗訴須補償3228萬餘元

國光客運台北西站A、B建物原屬台北市政府土地，2014年雙方簽訂契約，約定兩棟建物作為國光客運調度站，不過北市府2016年因推動西區門戶計畫，將該契約終止。國光客運向台北高等行政法院提行政訴訟，獲補償3228萬餘元，可上訴。

國光客運2014年與北市府簽訂土地契約，約定台北西站A、B棟建物，供其作為汽車客運調度站使用至2017年，不過北市府2016年推動西區門戶計畫，將該契約終止，國光客運因而向北市府請求拆遷補償費、損害賠償費，不過遭北市府函文拒絕，

當時北市府函文回覆，雙方契約內容規定，若契約終止，國光客運不得請求賠償，還要將土地回復原狀歸還。國光客運便提起訴願，交通部決定不受理。

國光客運2015年又請求北市府依據公共工程拆遷補償自治條例，核發拆遷補償費，但交通局認為其不得請求賠償。

國光客運提行政訴訟主張，2014年是與北市公運處簽訂契約，北市府不是契約當事人，且依條例請求拆遷補償，與土地契約無關。

北市府抗辯，國光客運站A、B棟屬公用財產，依北市財產管理自治條例、北市公用房地提供使用辦法規定，公用財產提供使用不得要求任何補償。

另外，契約中第15、16條有「行政機關因公益而隨時終止契約，人民不得請求賠償或補償」的優勢條款。

北高行指出，依最高行101年度判字第484號判決意指，人民與行政機關租賃權因行政行為消滅時，屬於行政犧牲，解約所受損失應該補償。

北高行認為，國光客運因北市府推動西區門戶計畫，導致雙方訂定的契約終止，其A、B建物都遭拆除，屬於因公益而特別犧牲，可用拆遷補償自治條例請求拆遷補償，北市府應補償國光客運3228萬餘元，可上訴。