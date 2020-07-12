為了狗毛吵架 女子公布鄰居資料判刑3月
新北一名女子因狗毛問題與鄰居爭吵，前年底在臉書公布對方姓名、職業和工作地點，還說「存心找碴」等語，被控違反個人資料保護法；新北地院審理後判刑3月，得易科罰金。可上訴。
判決指出，女子與鄰居因公共空間的狗毛清潔問題素有嫌隙。前年10月，她再為為此事與對方發生爭執，心生不滿之下，遂將對方姓名、照片、職業和工作地點全部貼到網路社團，指對方「存心找碴」、「說謊成性」等等。還要單位主管好好輔導。
另外，女子還在個人臉書留言稱「這是狗毛嗎」、「我覺得比較像是嬸的陰毛」等語，因此被控妨害名譽、違反個資法等罪，經檢方調查，最後從一重以違反個資法論罪。
審理時，女子坦承犯行，法院考量她為發洩不滿情緒，在網路散佈文字詆毀他人聲譽，缺乏尊重他人觀念，最後審酌其犯罪情節、犯後態度與尚未和解等情量刑。
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