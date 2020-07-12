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不知悔改！竊盜慣犯偷鋁梯當街遭逮判刑9月
陳姓男子在台北市大同區犯下多起竊案，偷過餐廳食材、私人住家不鏽鋼流理台，出獄後不知悔改，去年又闖入公寓偷取他人鋁梯，騎腳踏車在附近巷弄亂繞時，遭失主撞見，卻持酒瓶作勢毆打。士林地院認為他累犯，依侵入住宅竊盜罪嫌判他有期徒刑9月。
判決指出，陳2019年11月26日下午，騎腳踏車行經楊姓男子住的公寓，竟擅自闖入，將楊放在樓梯間的鋁梯偷走；楊發現遭竊，騎車在附近繞行，在一處國小門口發現陳的蹤影，上前阻止後報警。
檢警調閱監視器發現，當時楊上前阻止，陳持酒瓶及鋁梯作勢毆打，楊閃開，陳便離去，不過楊又衝上前阻擋，遭陳拿酒瓶、鋁梯丟擲，導致跌倒左手中指受傷。
陳全程否認犯行，一下辯稱鋁梯是在路上拿的， 一下稱鋁梯是自己的，當時是要拿鋁梯去工作。
楊說，當天突然聽見鋁梯碰撞聲，開門發現陳背著鋁梯走下樓，再騎腳踏車載走；由於鋁梯留有鄰居粉刷後的油漆，在國小前看見陳時，斷定鋁梯就自己的。
法官審酌，陳國中肄業，未婚無子女，家人均過世，目前獨居，平時靠對發票獎金維生；他未坦承犯行，無後悔之意，且有多起竊盜前科，不過鋁梯價值不大，依侵入住宅竊盜罪，判他有期徒刑9月，可上訴。
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