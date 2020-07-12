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國光客運拆站討補償 北巿府敗訴須給3228萬元

中央社 / 台北12日電

國光客運台北西站的A、B建物，配合北市府「西區門戶計畫」於105年底遭拆除，向北巿府申請拆遷補償遭拒興訟。法院日前判北巿府敗訴，須核發B建物補償費逾3228萬元，可上訴。

台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，等收到判決書後，再討論後續處理方式。

全案緣於，國光客運台北西站有A棟與B棟兩棟建築物，A棟臨時建築物用途為車站及辦公室、B棟既有合法建築物為候車室，均坐落於台北巿政府的土地上；國光客運與台北巿政府簽有土地使用契約，期間至民國106年4月10日。

台北巿政府因辦理「西區門戶計畫」，通知國光客運105年10月終止契約須返還土地，並於年底拆除。國光客運配合，於105年9月將多條路線搬遷到台北轉運站，於同年12月28日請求北巿府依「拆遷補償自治條例」核發拆遷補償費，但北巿府以土地使用契約規定為由否准。

國光客運不服提起訴願，遭交通部駁回後，提起行政訴訟，由台北高等行政法院受理。

法院調查，北巿府有編列補償金額新台幣5202萬餘元預算，台北巿議會也審查通過，巿長柯文哲指示「合理合情合法補償」，後來因北巿法務局認為沒有法律依據而沒給補償，也沒執行編列的預算。

法院認定，雙方簽的土地使用契約屬行政契約，目的是在提供便捷的旅客運送服務，具有交通疏運的公益性。

法院指出，對於B棟而言，土地使用契約第15、16條關於國光客運不得請求任何補償、放棄任何拆遷補償權利的約定，應屬無效，且「市有房地使用辦法」規定無法排除「拆遷補償自治條例」的適用，計算B棟可請求補償的金額為3228萬1345元。

對於A棟而言，它是國光客運主動提議將舊站拆除，以「臨時」建物方式興建完成，依建築法規定許可而建，本來就有使用年限的限制，與B棟是國光客運承接自台汽公司營運使用的既有合法建物不同，不得請求補償。

法院判國光客運勝訴，台北巿政府應作成准予核發國光客運3228萬1345元補償費的行政處分。全案可上訴。

國光客運 北市

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