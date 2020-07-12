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影／桃市濱海狂飆軋車有如電影情節 300車逾400人遭查

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市濱海台15線、台61線、台66線平面道路飆車嚴重，擾人安寧遭人檢舉，警方今天凌晨起在3條道路設置路多處路檢點，執行防飆勤務，採取口袋戰術，共攔檢305輛汽機車逾400人參與，不乏多位女性騎士或車手，汽機車手聚集飆車情景、人數有如電影情節，警方今天下午表示，直到天亮查獲改裝汽機車18車及違規汽機車20 件，其中6人更涉嫌軋車競速，警訊後將6人依違反公共危險罪移送偵辦。

大園警方指出，桃園濱海台15線、台61線、台66線平面道路，地處偏僻，路又直，每逢假日吸引許多飆車族前往聚集，警方據報出動警力31人，在3條道路及附近路段設路檢點，從凌晨到早上，總共攔查127輛汽車、178機車，盤查逾400人，包括2名16歲少年及多位女性騎士或車手參與其中，警方逐一盤查身分過濾，到上午7時多才結束

警方採口袋戰術，包抄查獲改造汽機車18輛、酒駕2人、無照駕駛11人及車牌等違規7人，分別依法開單告發處分，其中查獲6人更涉及在台66線平面道路軋車競速，包括2名少年，警訊後依違反公共危險罪嫌依送法辦，並將違規改裝汽機車送請監理站後續複檢查處。

大園警方在濱海多條平面道路攔檢飆車，攔檢300多輛汽機車、盤查男女騎士開車族逾400人，如同電影飆車聚眾場面。記者曾增勳／翻攝
大園警方在濱海多條平面道路攔檢飆車，攔檢300多輛汽機車、盤查男女騎士開車族逾400人，如同電影飆車聚眾場面。記者曾增勳／翻攝
大園警方在濱海平面道路攔檢飆車，攔檢300多輛汽機車、盤查男女騎士開車族逾400人，如同電影飆車聚眾場面。記者曾增勳／翻攝
大園警方在濱海平面道路攔檢飆車，攔檢300多輛汽機車、盤查男女騎士開車族逾400人，如同電影飆車聚眾場面。記者曾增勳／翻攝
大園警方在濱海平面道路攔檢飆車，攔檢300多輛汽機車、盤查男女騎士開車族逾400人，如同電影飆車聚眾場面，更查到6人違法軋車飆速。記者曾增勳／翻攝
大園警方在濱海平面道路攔檢飆車，攔檢300多輛汽機車、盤查男女騎士開車族逾400人，如同電影飆車聚眾場面，更查到6人違法軋車飆速。記者曾增勳／翻攝
大園警方在濱海多條平面道路攔檢飆車，攔檢300多輛汽機車、盤查男女騎士開車族逾400人，如同電影飆車聚眾場面。記者曾增勳／翻攝
大園警方在濱海多條平面道路攔檢飆車，攔檢300多輛汽機車、盤查男女騎士開車族逾400人，如同電影飆車聚眾場面。記者曾增勳／翻攝

車手 監理站 酒駕

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