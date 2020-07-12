影／桃市濱海狂飆軋車有如電影情節 300車逾400人遭查

桃園市濱海台15線、台61線、台66線平面道路飆車嚴重，擾人安寧遭人檢舉，警方今天凌晨起在3條道路設置路多處路檢點，執行防飆勤務，採取口袋戰術，共攔檢305輛汽機車逾400人參與，不乏多位女性騎士或車手，汽機車手聚集飆車情景、人數有如電影情節，警方今天下午表示，直到天亮查獲改裝汽機車18車及違規汽機車20 件，其中6人更涉嫌軋車競速，警訊後將6人依違反公共危險罪移送偵辦。

大園警方指出，桃園濱海台15線、台61線、台66線平面道路，地處偏僻，路又直，每逢假日吸引許多飆車族前往聚集，警方據報出動警力31人，在3條道路及附近路段設路檢點，從凌晨到早上，總共攔查127輛汽車、178機車，盤查逾400人，包括2名16歲少年及多位女性騎士或車手參與其中，警方逐一盤查身分過濾，到上午7時多才結束