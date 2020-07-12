聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃市濱海狂飆軋車有如電影情節 300車逾400人遭查
桃園市濱海台15線、台61線、台66線平面道路飆車嚴重，擾人安寧遭人檢舉，警方今天凌晨起在3條道路設置路多處路檢點，執行防飆勤務，採取口袋戰術，共攔檢305輛汽機車逾400人參與，不乏多位女性騎士或車手，汽機車手聚集飆車情景、人數有如電影情節，警方今天下午表示，直到天亮查獲改裝汽機車18車及違規汽機車20 件，其中6人更涉嫌軋車競速，警訊後將6人依違反公共危險罪移送偵辦。
大園警方指出，桃園濱海台15線、台61線、台66線平面道路，地處偏僻，路又直，每逢假日吸引許多飆車族前往聚集，警方據報出動警力31人，在3條道路及附近路段設路檢點，從凌晨到早上，總共攔查127輛汽車、178機車，盤查逾400人，包括2名16歲少年及多位女性騎士或車手參與其中，警方逐一盤查身分過濾，到上午7時多才結束
警方採口袋戰術，包抄查獲改造汽機車18輛、酒駕2人、無照駕駛11人及車牌等違規7人，分別依法開單告發處分，其中查獲6人更涉及在台66線平面道路軋車競速，包括2名少年，警訊後依違反公共危險罪嫌依送法辦，並將違規改裝汽機車送請監理站後續複檢查處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言