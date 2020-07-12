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男老師在小學生面前罵女老師無恥 判罰3千元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市某所小學舉辦宣導活動，兩名老師為了部分學生先入座發生爭執。連姓男老師辱罵黃姓女老師「無恥」，被控公然侮辱。基隆地院審結指出，無恥意為「不顧羞恥」，連男無端罵黃女無恥，足以貶損黃女人格尊嚴與社會評價，判處罰金3千元。全案可上訴。

判決指出，連男和黃女同校任教，去年6月27日學校在操場舉辦全校師生老鷹保育宣導活動，學生在活動前到教學樓地下室搬椅子到操場。連看見黃班上部分學生，在其他班級學生尚未搬妥椅子時就坐下，出面責備時與黃發生爭執。

黃姓老師說，連對班上先入座的學生說，你們怎麼會先搬自己的，你們這樣做很自私，她當然要出面為學生說話，沒想到連竟說「就是因為老師自私，才會教出自私的人。」她反問連，你這樣講會不會太誇張，連又說她「無恥」，還說她是「小偷」等話。

連辯稱，當天請學生接力把椅子從地下室傳上來，並先往兩側傳給低年級小朋友。椅子還沒傳完，黃就要她班上學生先坐下，才問學生「你們怎麼這麼自私，我剛剛不是說要給旁邊低年級的先坐嗎？」，這時黃很大聲地說「是我叫他們坐下的。」

連說，他會說「就是因為老師自私，才會教出自私的人」，原因是前一天他洗好Ｔ恤放在洗手檯被黃拿走，黃解釋以為是班上學生的，但洗手台明明離她的班級很遠。那天因搬椅子發生爭執，情緒失控才會黃是「小偷」，說這些話真的很不恰當，但不是故意給黃難堪。

法官審理後指出，連針對黃請班上學生先就座一事，說出「自私」一詞發表負面評價與看法，並非直接羞辱貶抑黃的人格。教育部重編國語辭典修訂本「自私」一詞，釋義為只圖個人利益，不顧及他人，用於當時情境，難認具侮辱犯意。

連、黃因部分學生先就座爭執前，確曾發生黃拿走連的衣服事件，無論黃的行為在法律評價上是否為竊盜，連針對此具體事件，依其認知表達其個人看法語出「小偷」，也難遽認有侮辱犯意。

法官指出，重編國語辭典修訂本指無恥的意思是「不顧羞恥」，連開口指黃「無恥」，自承跟搬椅子事件無關；黃也證稱，不知道連為何說她「無恥」。

法官認為，連無端辱罵黃女「無恥」，足使人認黃女是不顧羞恥的人，讓黃女感到難堪、不快，貶損黃女人格尊嚴與社會評價，自屬侮辱言語無疑，判處連男罰金3千元，如易服勞役，以1千元折算1日。

基隆市某所小學兩名老師因學生先入座發生爭執，連姓男老師辱罵黃姓女老師「無恥」，被依公然侮辱罪判處罰金3千元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市某所小學兩名老師因學生先入座發生爭執，連姓男老師辱罵黃姓女老師「無恥」，被依公然侮辱罪判處罰金3千元。記者邱瑞杰／攝影

基隆 公然侮辱 教育部

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