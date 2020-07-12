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修法死囚槍斃應戴頭罩 法警：最忌諱對到眼

中央社 / 台北12日電

法務部預告修正「執行死刑規則」，顧及行刑法警心理負擔，規定執行槍斃時死囚應戴頭罩，新制15日施行。高檢署法警表示，與死囚對到眼是大忌諱，新制施行將較無心理陰影。

法務部預告修正「執行死刑規則」，為因應人權及國際公約要求，以及未來可能有更符合人道的執行方式，草案規定執行死刑方法由原本的藥劑注射或槍斃，新增其他符合人道的方式，並規定應先對受刑人施以麻醉，且為減輕行刑人心理負擔，執行槍斃時，應對受刑人使用頭罩。

法務部官員指出，立法理由在於法警承受相當大的心理壓力，事前必須給予教育訓練，事後更要給予心理諮商及輔導，這也是獄警工會等人提出來的建議。

台灣高檢署一名法警指出，執行死囚槍斃，最大忌諱就是「千萬不要與死囚對到眼」，修法規定死囚應戴頭罩，將使法警與死囚沒有會面機會，應該比較不會有心理陰影。

這名法警指出，一年有2、3次的射擊訓練，高檢署法警當槍手，算特別任務，開槍者可獲出差費新台幣3000元，誰當槍手是用輪的，不分男女，人人有機會。

法警說，台灣高檢署執行槍決經驗較多的老法警之前已陸續退休，因此上次的特別任務（4月間槍決死囚），是2名經驗少的法警執行才完成任務，當天1名法警開1槍後，法醫覆驗死囚還沒死，接著由第2名法警再開一槍。

此外，執行死刑方法原本明文規定，有藥劑注射或槍斃，外界質疑藥劑注射方式更為人道，美國就是用此執行，為何台灣不行。

法務部官員指出，台灣執行死刑至今都是以槍斃方式，藥劑注射方式在美國等國家引起許多爭議，因為注射藥劑導致受刑人極大痛苦大叫且未能立即死亡，有侵犯人權的批評；修法新增「其他符合人道的方式」，目前沒有腹案，這部分保留彈性，未來還要研究審酌。

官員表示，美國執行死刑情形，1977年奧克拉荷馬州率先使用注射刑（lethal injection），因注射刑相較於電刑又更為人道，各州後來競相仿效，至今多個州仍施行注射刑。

死囚 死刑 法務部

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