司機酒駕肇事吃3萬罰單 只因警員秘錄器檔案空間不足

台中市林姓男子去年駕駛貨車行經國道一號時，與他人發生車禍，經國道警察到場調查，發現林有酒精濃度，達每公升0.24毫克，警方依違反道交條例告發，開罰3萬元，林以當時他有抽電子菸、吃檳榔影響酒測結果為由上訴，台中地院行政庭審理後，認定警員施測時，因秘錄器的檔案已錄滿，沒有完整蒐證的過程，違反程序，撤銷罰單，判林免罰。

根據判決書，林姓男子在去年8月17日上午8時許，駕駛貨車行經國道一號南向199.3公里處時，與另輛車發生交通事故，國道警察員林分隊到場調查，發現林的酒精濃度為每公升0.24毫克，依法告發後，函送交通部公路總局台中區監理所裁罰，全案祭出3萬元罰單，並吊扣林駕照2年，參加道路安全講習。

林姓男子不服，他認為警員施測時，沒有讓他漱口，違反相關法定程序，因為他在開車時有吃檳榔跟吸食電子菸，導致口腔內有殘留的酒精，所以會對酒測器產生影響，他在現場就跟警員表明異議，但警員沒有理會，也沒有抽血檢驗酒精濃度，認為警員違反相關規定，聲請撤銷罰單。

台中地院行政庭審理後，認為根據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，有明文規定，警員取締酒駕時應全程連續錄影蒐證，作為保障駕駛人同時兼顧道路交通安全的目的。

另外，警員在進行酒測前，也應先詢問受測者飲用酒精或其他類似物之結束時間，及準備新的吹嘴供受測者進行測試，並告知受測者檢測流程、如何使用吹嘴檢測等事項，而藉由全程連續錄影之程序要求，除可加強上開其他各項程序規範落實外，並可杜絕受測人對執勤員警實施酒測的爭議。

台中地院行政庭指出，執勤員警在執行酒精濃度檢測前，應全程連續錄影的程序要求，屬於正當法律程序，假設執勤警員未遵守此程序規定，就不能說有正當法律程序。