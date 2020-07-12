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海軍陸戰隊有這款中隊長 與2部屬多次竊娃娃機被判刑

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

海軍陸戰隊蒲姓中隊長涉夥同張姓、黃姓部屬，去年1、2月間多次行竊一間娃娃機店，皆由蒲蹲下鑽入取物口，伸手拿出商品，總計偷到海賊王公仔、香蕉造型娃娃等物；雖案發後還回贓物、蒲另賠6萬元和解，橋頭地院認為3人否認行竊，犯後態度不佳，依竊盜罪處蒲拘役100天、張及黃各45天，得易科罰金，可上訴。

海軍陸戰隊政戰主任林傳盛表示，會依照司法判決結果，以人評規定處置涉案的3名官兵。

判決指出，蒲姓男子為海軍陸戰隊戰鬥支援大隊的中隊長，張姓男子、黃姓男子都是他部屬，去年1月24日凌晨1點29分，3人到左營區某夾娃娃機店，由黃投幣後將1盒「海賊王公仔」（價值1000元）夾到取物口旁邊，蒲便蹲下、上半身鑽入取物口，伸手拿出。

3人行竊得逞後先離開夾娃娃機店，但1點34分返回，故技重施換張姓男子投幣操作、蒲姓男子伸手偷到1盒海賊王公仔（價值1000元）。

2月20日凌晨2點多，3人又到同一間娃娃機店，原本輪流投幣夾娃娃，但都沒成功，竟上演同樣手法，蒲姓男子蹲下伸入取物口，竊得香蕉造型娃娃1隻（價值約700元），此次被業者察覺有異報警處理。

蒲姓男子辯稱，「當時有達到保夾金額，但因為爪子鬆夾不出來，才決定用手去拿」，張姓及黃姓男子也稱有達到保夾金額，還有用手腳擋住洞口，或口頭阻止不讓蒲伸手去拿。

法官勘驗監視器發現，當時蒲姓男子等人必須投幣才能啟動爪子，並非能無限制抓取的「保夾模式」狀況，且如果已達保夾卻無法取物，理應上要打電話聯絡台主，3人的行為不符合常理；而黃姓男子當下面露笑容、張姓男子協助投幣操作機台，沒有阻止動作，認定是共犯。

蒲姓男子案發後已還回海賊王公仔2盒、香蕉造型娃娃1隻給台主，並付6萬元和解，法官考量3人無前科各處拘役，但因3人始終拒認罪，未見悔改，供詞也反覆，耗費司法資源，不願宣告緩刑。

海軍陸戰隊蒲姓中隊長涉夥同張姓、黃姓部屬多次行竊娃娃機，遭橋頭地院判拘役。圖與本案無關。圖／本報資料照
海軍陸戰隊蒲姓中隊長涉夥同張姓、黃姓部屬多次行竊娃娃機，遭橋頭地院判拘役。圖與本案無關。圖／本報資料照

海軍 香蕉 陸戰隊

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